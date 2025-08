Сын топового тренера согласовал контракт с клубом Серии А

Аргентинский нападающий «Наполи» Джованни Симеоне привлекает внимание «Торино», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист согласовал условия личного контракта с туринским клубом. Переговоры между клубами все еще продолжаются. Симеоне провел разговор с главным тренером «Торино» Марко Барони и тот убедил его присоединиться к команде.

В прошедшем сезоне Джованни Симеоне провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Джованни Симеоне является сыном известного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба.

🚨 Gio Simeone has agreed personal terms with Torino… and he already spoke to the manager Marco Baroni. 🐂



Baroni convinced Simeone about project despite his initial desire to try chapter out of Italy.



Negotiations underway between Torino and Napoli. pic.twitter.com/bKC7NNO5mD