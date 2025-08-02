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Италия
02 августа 2025, 22:38 |
175
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Сын топового тренера согласовал контракт с клубом Серии А

Джованни Симеоне близок к трансферу в «Торино»

02 августа 2025, 22:38 |
175
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Сын топового тренера согласовал контракт с клубом Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Аргентинский нападающий «Наполи» Джованни Симеоне привлекает внимание «Торино», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист согласовал условия личного контракта с туринским клубом. Переговоры между клубами все еще продолжаются. Симеоне провел разговор с главным тренером «Торино» Марко Барони и тот убедил его присоединиться к команде.

В прошедшем сезоне Джованни Симеоне провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Джованни Симеоне является сыном известного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее сообщалось о том, что «Галатасарай» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба.

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Торино Наполи трансферы трансферы Серии A Джованни Симеоне Диего Симеоне Фабрицио Романо Марко Барони
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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