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  4. Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 16:40 |
955
0

Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок первого тура Украинской Премьер-лиги стартовал 2 августа в 15:30 по киевскому времени

02 августа 2025, 16:40 |
955
0
Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Коллаж Sport.ua. Верес Ровно – Динамо Киев

2 августа проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне «бело-синие» заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов. «Верес» разместился на девятой позиции в чемпионате Украины.

Украинская Премьер-лига, 1-й тур. 2 августа

Верес – Динамо – 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Шапаренко, 14 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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