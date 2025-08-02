Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 августа проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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В прошлом сезоне «бело-синие» заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов. «Верес» разместился на девятой позиции в чемпионате Украины.

Украинская Премьер-лига, 1-й тур. 2 августа

Верес – Динамо – 0:1 (обновляется)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Шапаренко, 14 мин