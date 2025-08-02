Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок первого тура Украинской Премьер-лиги стартовал 2 августа в 15:30 по киевскому времени
2 августа проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В прошлом сезоне «бело-синие» заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов. «Верес» разместился на девятой позиции в чемпионате Украины.
Украинская Премьер-лига, 1-й тур. 2 августа
Верес – Динамо – 0:1 (обновляется)
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Шапаренко, 14 мин
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