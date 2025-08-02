Звезда Динамо пропустит матч с Вереом в чемпионате Украины

В субботу, 2 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и киевским «Динамо».

Встреча пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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По информации «Динамо Киев от Шурика», матч пропустит лидер киевского гранда Виталий Буяльский. Причиной тому является травма, из-за которой он также не сыграл в ответном матче с «Хамрун Спартанс» в Лиге чемпионов. Капитан «Динамо» не прибыл на матч.

Ранее сообщалось о том, что обнародована заявка «Динамо» на матчи с «Пафосом».