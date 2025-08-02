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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 14:15 | Обновлено 02 августа 2025, 14:54
1287
0

Звезда Динамо пропустит матч с Вереом в чемпионате Украины

Виталия Буяльского мы на поле не увидим

02 августа 2025, 14:15 | Обновлено 02 августа 2025, 14:54
1287
0
Звезда Динамо пропустит матч с Вереом в чемпионате Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

В субботу, 2 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и киевским «Динамо».

Встреча пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации «Динамо Киев от Шурика», матч пропустит лидер киевского гранда Виталий Буяльский. Причиной тому является травма, из-за которой он также не сыграл в ответном матче с «Хамрун Спартанс» в Лиге чемпионов. Капитан «Динамо» не прибыл на матч.

Ранее сообщалось о том, что обнародована заявка «Динамо» на матчи с «Пафосом».

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Верес и Динамо определились со стартовыми составами на матч первого тура
Виталий Буяльский Динамо Киев Верес Ровно Верес - Динамо Хамрун Спартанс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Динамо Киев от Шурика
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