Третья сеяная вылетела с Монреаля от 386-й ракетки, не сумев защитить титул

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США вылетела с хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде американка в трех сетах потерпела поражение от Анастасии Севастовой (Латвия, WTA 386) за 1 час и 42 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 6:4, 6:1

Севастова и Пегула провели третье очное противостояние. Анастасия добыла вторую победу.

Джессика с 2021 года доходила минимум до полуфинала. В 2023 и 2024 годах американка становилась чемпионкой канадского тысячника.

Следующей соперницей Севастовой будет японка Наоми Осака, которая в своем поединке третьего круга выбила Алену Остапенко. Латвийка в Монреале также уже прошла Айлу Томлянович и Магду Линетт.

Севастова в четвертый раз в карьере выиграла у соперницы из топ-5 рейтинга WTA и в 11-й раз оппонентку из первой десятки.

35-летняя Анастасия вернулась в Тур в апреле 2025. Она не играла с марта 2024 года, когда упала в матче на соревнованиях в Остине и порвала кресты, а затем перенесла операцию.

Anastasija Sevastova comes from a set down to knock out the defending champion 💪 3-6, 6-4, 6-1



Anastasija Sevastova passe d'une première manche perdue à la victoire contre la championne en titre 💪#NBO25 #OBN25 pic.twitter.com/N01xhulKGV