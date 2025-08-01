Третья сеяная вылетела с Монреаля от 386-й ракетки, не сумев защитить титул
Джессика Пегула потерпела поражение от Анастасии Севастовой в 1/16 финала тысячника
Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США вылетела с хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
В третьем раунде американка в трех сетах потерпела поражение от Анастасии Севастовой (Латвия, WTA 386) за 1 час и 42 минуты.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала
Анастасия Севастова (Латвия) – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 6:4, 6:1
Севастова и Пегула провели третье очное противостояние. Анастасия добыла вторую победу.
Джессика с 2021 года доходила минимум до полуфинала. В 2023 и 2024 годах американка становилась чемпионкой канадского тысячника.
Следующей соперницей Севастовой будет японка Наоми Осака, которая в своем поединке третьего круга выбила Алену Остапенко. Латвийка в Монреале также уже прошла Айлу Томлянович и Магду Линетт.
Севастова в четвертый раз в карьере выиграла у соперницы из топ-5 рейтинга WTA и в 11-й раз оппонентку из первой десятки.
35-летняя Анастасия вернулась в Тур в апреле 2025. Она не играла с марта 2024 года, когда упала в матче на соревнованиях в Остине и порвала кресты, а затем перенесла операцию.
Anastasija Sevastova comes from a set down to knock out the defending champion 💪 3-6, 6-4, 6-1— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 1, 2025
Anastasija Sevastova passe d'une première manche perdue à la victoire contre la championne en titre 💪#NBO25 #OBN25 pic.twitter.com/N01xhulKGV
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