Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третья сеяная вылетела с Монреаля от 386-й ракетки, не сумев защитить титул
WTA
01 августа 2025, 23:10 | Обновлено 01 августа 2025, 23:22
894
0

Третья сеяная вылетела с Монреаля от 386-й ракетки, не сумев защитить титул

Джессика Пегула потерпела поражение от Анастасии Севастовой в 1/16 финала тысячника

01 августа 2025, 23:10 | Обновлено 01 августа 2025, 23:22
894
0
Третья сеяная вылетела с Монреаля от 386-й ракетки, не сумев защитить титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США вылетела с хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде американка в трех сетах потерпела поражение от Анастасии Севастовой (Латвия, WTA 386) за 1 час и 42 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 6:4, 6:1

Севастова и Пегула провели третье очное противостояние. Анастасия добыла вторую победу.

Джессика с 2021 года доходила минимум до полуфинала. В 2023 и 2024 годах американка становилась чемпионкой канадского тысячника.

Следующей соперницей Севастовой будет японка Наоми Осака, которая в своем поединке третьего круга выбила Алену Остапенко. Латвийка в Монреале также уже прошла Айлу Томлянович и Магду Линетт.

Севастова в четвертый раз в карьере выиграла у соперницы из топ-5 рейтинга WTA и в 11-й раз оппонентку из первой десятки.

35-летняя Анастасия вернулась в Тур в апреле 2025. Она не играла с марта 2024 года, когда упала в матче на соревнованиях в Остине и порвала кресты, а затем перенесла операцию.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Людмила Киченок покинула престижный турнир WTA 1000 в Монреале
Л. Киченок / Перес – Гауфф / Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наоми в огне: Осака разобрала Остапенко и вышла в четвертый раунд Монреаля
Джессика Пегула Анастасия Севастова WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Камбек с 1:4 в Монреале. Видеообзор матча
Теннис | 01 августа 2025, 12:19 0
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Камбек с 1:4 в Монреале. Видеообзор матча
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Камбек с 1:4 в Монреале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 01 августа 2025, 05:50 0
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Зинедин считает, что награду хотя бы раз должен был выиграть Иньеста

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Футбол | 01.08.2025, 19:07
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
Бокс | 01.08.2025, 00:56
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 36
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
31.07.2025, 22:59 282
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем