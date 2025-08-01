42 000 в час. Фанаты Ливерпуля раскупают футболки своей новой звезды
Немец Флориан Вирц явно пришелся по душе болельщикам «мерсисайдцев»
Совсем недавно «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон. Также были объявлены игровые номера игроков.
Новичок Флориан Вирц получил футболку с номером 7. В прошлом сезоне под этим номером выступал колумбиец Луис Диас, который стал игроком «Баварии».
По информации СМИ, 42 тысячи футболок с фамилией Вирца на спине были распроданы уже в первый час после старта продаж.
Напомним, этим летом немецкий хавбек перешел в ряды «красных» из леверкузенского «Байера» за рекордные 125 миллионов евро. По итогам сезона 2024/25 он провел 45 матчей, в которых отличился 16 забитыми мячами и 15 результативными передачами.
🚨 Liverpool have sold 42,000 Florian Wirtz shirts in one hour. 👕7️⃣— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 1, 2025
(Source: @JamesPearceLFC) pic.twitter.com/Zasq4muBzL
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