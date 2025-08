42 000 в час. Фанаты Ливерпуля раскупают футболки своей новой звезды

Совсем недавно «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон. Также были объявлены игровые номера игроков.

Новичок Флориан Вирц получил футболку с номером 7. В прошлом сезоне под этим номером выступал колумбиец Луис Диас, который стал игроком «Баварии».

По информации СМИ, 42 тысячи футболок с фамилией Вирца на спине были распроданы уже в первый час после старта продаж.

Напомним, этим летом немецкий хавбек перешел в ряды «красных» из леверкузенского «Байера» за рекордные 125 миллионов евро. По итогам сезона 2024/25 он провел 45 матчей, в которых отличился 16 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

🚨 Liverpool have sold 42,000 Florian Wirtz shirts in one hour. 👕7️⃣



