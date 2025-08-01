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  4. 42 000 в час. Фанаты Ливерпуля раскупают футболки своей новой звезды
Англия
01 августа 2025, 17:34 |
273
0

42 000 в час. Фанаты Ливерпуля раскупают футболки своей новой звезды

Немец Флориан Вирц явно пришелся по душе болельщикам «мерсисайдцев»

01 августа 2025, 17:34 |
273
0
42 000 в час. Фанаты Ливерпуля раскупают футболки своей новой звезды
ФК Ливерпуль

Совсем недавно «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон. Также были объявлены игровые номера игроков.

Новичок Флориан Вирц получил футболку с номером 7. В прошлом сезоне под этим номером выступал колумбиец Луис Диас, который стал игроком «Баварии».

По информации СМИ, 42 тысячи футболок с фамилией Вирца на спине были распроданы уже в первый час после старта продаж.

Напомним, этим летом немецкий хавбек перешел в ряды «красных» из леверкузенского «Байера» за рекордные 125 миллионов евро. По итогам сезона 2024/25 он провел 45 матчей, в которых отличился 16 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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