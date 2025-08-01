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Англия
01 августа 2025, 11:18 | Обновлено 01 августа 2025, 11:19
337
0

ФОТО. Ливерпуль наконец-то показал новую форму. Сменили Nike на adidas

У «красных» появился новый технический партнер

01 августа 2025, 11:18 | Обновлено 01 августа 2025, 11:19
337
0
ФОТО. Ливерпуль наконец-то показал новую форму. Сменили Nike на adidas
ФК Ливерпуль. Вирджил ван Дейк

В пятницу, 1 августа 2025 года, английский «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Презентация состоялась так поздно из-за того, что контракт «Ливерпуля» с компанией Nike действовал до 31 июля 2025 года, поэтому для смены технического партнера на adidas пришлось ждать аж до августа.

Новая футболка «красных» выполнена в несколько ином оттенке красного цвета по сравнению с предыдущим комплектом. Также на смену золотым полоскам вдоль формы пришли белые линии на рукавах и боках.

ФОТО. Ливерпуль наконец показал новую форму. Сменили Nike на adidas

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Nike adidas Ливерпуль игровая форма фото Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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