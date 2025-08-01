ФОТО. Ливерпуль наконец-то показал новую форму. Сменили Nike на adidas
У «красных» появился новый технический партнер
В пятницу, 1 августа 2025 года, английский «Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.
Презентация состоялась так поздно из-за того, что контракт «Ливерпуля» с компанией Nike действовал до 31 июля 2025 года, поэтому для смены технического партнера на adidas пришлось ждать аж до августа.
Новая футболка «красных» выполнена в несколько ином оттенке красного цвета по сравнению с предыдущим комплектом. Также на смену золотым полоскам вдоль формы пришли белые линии на рукавах и боках.
ФОТО. Ливерпуль наконец показал новую форму. Сменили Nike на adidas
Red, redefined 💫🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025
Our @adidasfootball 2025/26 home kit is now available 🤝
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