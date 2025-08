Новички Ливерпуля выбрали себе номера в клубе. Под каким будет играть Вирц?

1 августа 2025 года английский «Ливерпуль» объявил игровые номера футболистов первой команды на сезон 2025/26.

Из игроков, которые были в клубе и в прошлом сезоне, номера решили сменить только двое: Конор Брэдли (с 84-го на 12-й) и Трей Ньони (с 98-го на 42-й).

Что касается 7 новичков мерсисайдцев, то Флориан Виртц получил футболку с номером 7, которая освободилась после перехода Луиса Диаса в «Баварию». Милош Керкез будет выступать за «красных» под номером 6, а Джереми Фримпонг выбрал 30-й номер. Уго Экитике отдал предпочтение футболке с номером 22 на спине.

Вратарь Гиорги Мамардашвили получил 25-й номер, Фредди Вудман – 28, а Армин Печи – 41.

Waking up to some squad numbers… 🤩 pic.twitter.com/Hbl1KSh2vh