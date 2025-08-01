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  4. Новички Ливерпуля выбрали себе номера в клубе. Под каким будет играть Вирц?
Англия
01 августа 2025, 10:58 | Обновлено 01 августа 2025, 10:59
272
0

Новички Ливерпуля выбрали себе номера в клубе. Под каким будет играть Вирц?

Также игровые номера сменили Конор Брэдли и Трей Ньони

01 августа 2025, 10:58 | Обновлено 01 августа 2025, 10:59
272
0
Новички Ливерпуля выбрали себе номера в клубе. Под каким будет играть Вирц?
ФК Ливерпуль. Флориан Вирц

1 августа 2025 года английский «Ливерпуль» объявил игровые номера футболистов первой команды на сезон 2025/26.

Из игроков, которые были в клубе и в прошлом сезоне, номера решили сменить только двое: Конор Брэдли (с 84-го на 12-й) и Трей Ньони (с 98-го на 42-й).

Что касается 7 новичков мерсисайдцев, то Флориан Виртц получил футболку с номером 7, которая освободилась после перехода Луиса Диаса в «Баварию». Милош Керкез будет выступать за «красных» под номером 6, а Джереми Фримпонг выбрал 30-й номер. Уго Экитике отдал предпочтение футболке с номером 22 на спине.

Вратарь Гиорги Мамардашвили получил 25-й номер, Фредди Вудман – 28, а Армин Печи – 41.

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Конор Брэдли Флориан Вирц Джереми Фримпонг Милош Керкез Уго Экитике Гиорги Мамардашвили игровой номер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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