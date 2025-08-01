Без работы не остался. Дебелко возглавил молодежную команду Кривбасса

31-летний центральный нападающий Роман Дебелко стал новым тренером криворожского «Кривбасса» U-17.

Роман этой весной попрощался с большим футболом, объявив о завершении карьеры после матча седьмого тура чемпионской группы Первой лиги Украины между командами ЮКСА и «Металлист» (3:3).

В течение своей карьеры Роман выступал за такие украинские клубы, как «Сталь», львовские «Карпаты», «Кривбасс» из Кривого Рога. Также нападающий защищал цвета четырёх зарубежных команд: «Бананц» (Армения), «Левадия» (Эстония), «Рига» (Латвия) и «Шахтёр» Солигорск (беларусь).

«С возвращением в красно-белую семью, Роман Николаевич!

Радуемся, что именно вы будете передавать профессиональный опыт нашей молодежи», – написала пресс-служба клуба.

На счету Романа 53 поединка в составе «Кривбасса», в которых Дебелко забил 11 мячей и отдал два ассиста.