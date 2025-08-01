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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 07:57 | Обновлено 01 августа 2025, 08:01
109
0

Без работы не остался. Дебелко возглавил молодежную команду Кривбасса

Роман будет работать тренером клуба U-17

01 августа 2025, 07:57 | Обновлено 01 августа 2025, 08:01
109
0
Без работы не остался. Дебелко возглавил молодежную команду Кривбасса
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

31-летний центральный нападающий Роман Дебелко стал новым тренером криворожского «Кривбасса» U-17.

Роман этой весной попрощался с большим футболом, объявив о завершении карьеры после матча седьмого тура чемпионской группы Первой лиги Украины между командами ЮКСА и «Металлист» (3:3).

В течение своей карьеры Роман выступал за такие украинские клубы, как «Сталь», львовские «Карпаты», «Кривбасс» из Кривого Рога. Также нападающий защищал цвета четырёх зарубежных команд: «Бананц» (Армения), «Левадия» (Эстония), «Рига» (Латвия) и «Шахтёр» Солигорск (беларусь).

«С возвращением в красно-белую семью, Роман Николаевич!

Радуемся, что именно вы будете передавать профессиональный опыт нашей молодежи», – написала пресс-служба клуба.

На счету Романа 53 поединка в составе «Кривбасса», в которых Дебелко забил 11 мячей и отдал два ассиста.

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чемпионат Украины по футболу завершение карьеры Украинская Премьер-лига Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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