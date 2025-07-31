УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
В борьбу вступают 16 команд, которые сыграют в два круга
Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26 стартует 1 августа и обещает немало интриги, борьбы и футбольных эмоций.
Турнир пройдет в классическом формате в два круга – 30 туров. В борьбу за чемпионство и 4 еврокубковых места вновь включатся 16 клубов.
Чемпионский титул будет защищать киевское «Динамо», которое в прошлом сезоне досрочно обеспечило себе победу, пройдя чемпионат без поражений.
Попытается вернуть себе чемпионство донецкий «Шахтер», который в прошлом сезоне, хотя и занял лишь третье место в УПЛ, завоевал Кубок Украины.
В новом сезоне 4 клуба УПЛ представляют Украину в еврокубках. «Динамо» выступает в квалификации Лиги чемпионов, «Шахтер» старается пробиться в основной раунд Лиги Европы. «Александрия» и житомирское «Полесье» стартовали в Лиге конференций.
Мечтают попасть в зону еврокубков криворожский «Кривбасс», луганская «Заря», львовские «Карпаты» и «Рух».
Стремятся заявить о себе еще громче «Верес» Ровно, «Колос» Ковалевка, «Оболонь» Киев, ЛНЗ Черкассы.
В элиту вернулся амбициозный «Металлист 1925» из Харькова, и сразу три клуба получили статус дебютантов УПЛ: «Эпицентр», «Полтава» и «Кудровка».
Команды, которые займут 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. Для клубов, оказавшихся на 13-й и 14-й позициях, предусмотрен плей-офф за выживание с командами второго дивизиона.
Несмотря на войну, УПЛ остается важной частью спортивной жизни страны. Многие клубы, как и прежде, вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных стадионах, однако это не уменьшает интерес к турниру. Футбол продолжает быть фактором, который помогает украинцам на два часа отвлечься от реальности и верить в победу – не только на поле, но и на фронте.
Сезон стартует 1 августа, и первый тур обещает подарить зрителям несколько ярких противостояний.
УПЛ 2025/26. Расписание матчей 1-го тура
- 1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс
- 1 августа. 18:00. Рух – Полтава
- 2 августа. 15:30. Верес – Динамо
- 2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ
- 3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия
- 3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер
- 3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье
- 4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь
Команды-участники УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.25 15:30 Верес - Динамо Киев
|0
|2
|Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.25 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк
|0
|3
|Колос Ковалевка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Кривбасс
|0
|4
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.25 13:00 Кудровка - Александрия
|0
|5
|Карпаты Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.25 18:00 Карпаты Львов - Полесье
|0
|6
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Кривбасс
|0
|7
|Кудровка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.25 13:00 Кудровка - Александрия
|0
|8
|ЛНЗ Черкассы
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.25 18:00 Заря - ЛНЗ Черкассы
|0
|9
|Металлист 1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь
|0
|10
|Оболонь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь
|0
|11
|Полесье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.25 18:00 Карпаты Львов - Полесье
|0
|12
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.25 18:00 Рух Львов - Полтава
|0
|13
|Полтава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.25 18:00 Рух Львов - Полтава
|0
|14
|Шахтер Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.25 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк
|0
|15
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.25 15:30 Верес - Динамо Киев
|0
|16
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.25 18:00 Заря - ЛНЗ Черкассы
|0
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