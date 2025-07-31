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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 20:00 |
417
0

УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины

В борьбу вступают 16 команд, которые сыграют в два круга

31 июля 2025, 20:00 |
417
0
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26 стартует 1 августа и обещает немало интриги, борьбы и футбольных эмоций.

Турнир пройдет в классическом формате в два круга – 30 туров. В борьбу за чемпионство и 4 еврокубковых места вновь включатся 16 клубов.

Чемпионский титул будет защищать киевское «Динамо», которое в прошлом сезоне досрочно обеспечило себе победу, пройдя чемпионат без поражений.

Попытается вернуть себе чемпионство донецкий «Шахтер», который в прошлом сезоне, хотя и занял лишь третье место в УПЛ, завоевал Кубок Украины.

В новом сезоне 4 клуба УПЛ представляют Украину в еврокубках. «Динамо» выступает в квалификации Лиги чемпионов, «Шахтер» старается пробиться в основной раунд Лиги Европы. «Александрия» и житомирское «Полесье» стартовали в Лиге конференций.

Мечтают попасть в зону еврокубков криворожский «Кривбасс», луганская «Заря», львовские «Карпаты» и «Рух».

Стремятся заявить о себе еще громче «Верес» Ровно, «Колос» Ковалевка, «Оболонь» Киев, ЛНЗ Черкассы.

В элиту вернулся амбициозный «Металлист 1925» из Харькова, и сразу три клуба получили статус дебютантов УПЛ: «Эпицентр», «Полтава» и «Кудровка».

Команды, которые займут 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. Для клубов, оказавшихся на 13-й и 14-й позициях, предусмотрен плей-офф за выживание с командами второго дивизиона.

Несмотря на войну, УПЛ остается важной частью спортивной жизни страны. Многие клубы, как и прежде, вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных стадионах, однако это не уменьшает интерес к турниру. Футбол продолжает быть фактором, который помогает украинцам на два часа отвлечься от реальности и верить в победу – не только на поле, но и на фронте.

Сезон стартует 1 августа, и первый тур обещает подарить зрителям несколько ярких противостояний.

УПЛ 2025/26. Расписание матчей 1-го тура

  • 1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс
  • 1 августа. 18:00. Рух – Полтава
  • 2 августа. 15:30. Верес – Динамо
  • 2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ
  • 3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия
  • 3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер
  • 3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье
  • 4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь

Команды-участники УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 02.08.25 15:30 Верес - Динамо Киев 0
2 Эпицентр 0 0 0 0 0 - 0 03.08.25 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк 0
3 Колос Ковалевка 0 0 0 0 0 - 0 01.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Кривбасс 0
4 Александрия 0 0 0 0 0 - 0 03.08.25 13:00 Кудровка - Александрия 0
5 Карпаты Львов 0 0 0 0 0 - 0 03.08.25 18:00 Карпаты Львов - Полесье 0
6 Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 01.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Кривбасс 0
7 Кудровка 0 0 0 0 0 - 0 03.08.25 13:00 Кудровка - Александрия 0
8 ЛНЗ Черкассы 0 0 0 0 0 - 0 02.08.25 18:00 Заря - ЛНЗ Черкассы 0
9 Металлист 1925 0 0 0 0 0 - 0 04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь 0
10 Оболонь 0 0 0 0 0 - 0 04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь 0
11 Полесье 0 0 0 0 0 - 0 03.08.25 18:00 Карпаты Львов - Полесье 0
12 Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 01.08.25 18:00 Рух Львов - Полтава 0
13 Полтава 0 0 0 0 0 - 0 01.08.25 18:00 Рух Львов - Полтава 0
14 Шахтер Донецк 0 0 0 0 0 - 0 03.08.25 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк 0
15 Верес 0 0 0 0 0 - 0 02.08.25 15:30 Верес - Динамо Киев 0
16 Заря 0 0 0 0 0 - 0 02.08.25 18:00 Заря - ЛНЗ Черкассы 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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