УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины

Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26 стартует 1 августа и обещает немало интриги, борьбы и футбольных эмоций.

Турнир пройдет в классическом формате в два круга – 30 туров. В борьбу за чемпионство и 4 еврокубковых места вновь включатся 16 клубов.

Чемпионский титул будет защищать киевское «Динамо», которое в прошлом сезоне досрочно обеспечило себе победу, пройдя чемпионат без поражений.

Попытается вернуть себе чемпионство донецкий «Шахтер», который в прошлом сезоне, хотя и занял лишь третье место в УПЛ, завоевал Кубок Украины.

В новом сезоне 4 клуба УПЛ представляют Украину в еврокубках. «Динамо» выступает в квалификации Лиги чемпионов, «Шахтер» старается пробиться в основной раунд Лиги Европы. «Александрия» и житомирское «Полесье» стартовали в Лиге конференций.

Мечтают попасть в зону еврокубков криворожский «Кривбасс», луганская «Заря», львовские «Карпаты» и «Рух».

Стремятся заявить о себе еще громче «Верес» Ровно, «Колос» Ковалевка, «Оболонь» Киев, ЛНЗ Черкассы.

В элиту вернулся амбициозный «Металлист 1925» из Харькова, и сразу три клуба получили статус дебютантов УПЛ: «Эпицентр», «Полтава» и «Кудровка».

Команды, которые займут 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. Для клубов, оказавшихся на 13-й и 14-й позициях, предусмотрен плей-офф за выживание с командами второго дивизиона.

Несмотря на войну, УПЛ остается важной частью спортивной жизни страны. Многие клубы, как и прежде, вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных стадионах, однако это не уменьшает интерес к турниру. Футбол продолжает быть фактором, который помогает украинцам на два часа отвлечься от реальности и верить в победу – не только на поле, но и на фронте.

Сезон стартует 1 августа, и первый тур обещает подарить зрителям несколько ярких противостояний.

УПЛ 2025/26. Расписание матчей 1-го тура

1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс

1 августа. 18:00. Рух – Полтава

2 августа. 15:30. Верес – Динамо

2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ

3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия

3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер

3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье

4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь

Команды-участники УПЛ