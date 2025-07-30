Украина. Премьер лига30 июля 2025, 04:59 | Обновлено 30 июля 2025, 05:15
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Чемпионат Украины возвращается. Назначены судьи на матчи 1-го УПЛ
Определены судейские бригады на матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги
30 июля 2025, 04:59 | Обновлено 30 июля 2025, 05:15
236
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 1-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 1-го тура продлятся с 1 до 4 августа.
Судьей матча между Вересом и Динамо назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Игру между Эпицентром и Шахтером будет обслуживать рефери Клим Заброда из Киева.
УПЛ. 1-й тур
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