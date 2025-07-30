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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 04:59 | Обновлено 30 июля 2025, 05:15
236
0

Чемпионат Украины возвращается. Назначены судьи на матчи 1-го УПЛ

Определены судейские бригады на матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги

30 июля 2025, 04:59 | Обновлено 30 июля 2025, 05:15
236
0
Чемпионат Украины возвращается. Назначены судьи на матчи 1-го УПЛ
ФК Динамо

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 1-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 1-го тура продлятся с 1 до 4 августа.

Судьей матча между Вересом и Динамо назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Игру между Эпицентром и Шахтером будет обслуживать рефери Клим Заброда из Киева.

УПЛ. 1-й тур

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Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
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