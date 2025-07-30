Чемпионат Украины возвращается. Назначены судьи на матчи 1-го УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 1-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 1-го тура продлятся с 1 до 4 августа.

Судьей матча между Вересом и Динамо назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Игру между Эпицентром и Шахтером будет обслуживать рефери Клим Заброда из Киева.

УПЛ. 1-й тур