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  4. Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавко в Динамо
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 01:18 |
126
0

Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавко в Динамо

Президент опроверг предложение в размере 15 млн евро

30 июля 2025, 01:18 |
126
0
Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавко в Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Французские СМИ сообщили, что местный гранд «Марсель» заинтересовался 20-летним украинским защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.

Однако президент киевлян Игорь Суркис сообщил, что клуб не получал такого предложения.

«Это все сплетни. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавко» – заявил Суркис.

Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.

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Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марсель
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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