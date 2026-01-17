Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Микель АРТЕТА: «Мы набираем отличную форму, но реальность такова...»
Англия
17 января 2026, 09:16
Микель АРТЕТА: «Мы набираем отличную форму, но реальность такова...»

Испанец верит в своих игроков

Микель АРТЕТА: «Мы набираем отличную форму, но реальность такова...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета оценил перспективы клуба по завоеванию титулов по итогам нынешнего сезона АПЛ и других турниров.

Я думаю, мы набираем отличную форму, и наша вера исходит из выступлений и уровня стабильности, которые мы демонстрировали уже 32 матча в этом сезоне, а также того, что нам удалось против «Челси» (победа 3:2 в полуфинале Кубка Англии – прим.).

Это должно помочь нам быть уверенными в том, что мы можем это сделать. Но реальность такова, что вы должны показывать это в каждом матче, и предстоит еще много работы. В то же время мы рады, что до сих пор принимаем участие в четырех турнирах», – сказал испанец.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Арсенал занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 49 турнирных баллов после 21 сыгранного матча.

Олег Вахоцкий Источник: ESPN
