ВИДЕО. Победный пенальти Келли в финале ЧЕ превзошел рекорд АПЛ 24/25

Победный одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти финала женского ЧЕ-2025 года имел более высокую скорость полета, чем самый сильный удар в прошлом сезоне мужской Премьер-лиги.

27 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы между женскими сборными Англии и Испании. Встреча завершилась победой англичанок (1:1, 3:1 по пенальти).

Удар во время последнего пенальти, который реализовала англичанка Хлоя Келли, имел скорость полета 110 км в час – больше, чем показатель самого сильного удара в сезоне АПЛ 2024/25. Тогда мяч, забитый нападающим «Ньюкасла» Александром Исаком в ворота «Ливерпуля» достиг скорости 109 км/ч и был признан самым мощным ударом той кампании соревнования.

ВИДЕО. Победный пенальти Хлои Келли в финале женского чемпионата Европы

Cant lie, I thought the celebration was kinda tough. No screaming or tears just the finger point cause she knew it was going in before she even shot it. pic.twitter.com/uSLkHww3FO