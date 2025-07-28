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  4. ВИДЕО. Победный пенальти Келли в финале ЧЕ превзошел рекорд АПЛ 24/25
Чемпионат Европы
28 июля 2025, 18:36 |
125
0

ВИДЕО. Победный пенальти Келли в финале ЧЕ превзошел рекорд АПЛ 24/25

Во время гола англичанки была зафиксирована скорость полета мяча 110 км/ч

28 июля 2025, 18:36 |
125
0
ВИДЕО. Победный пенальти Келли в финале ЧЕ превзошел рекорд АПЛ 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Хлоя Келли

Победный одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти финала женского ЧЕ-2025 года имел более высокую скорость полета, чем самый сильный удар в прошлом сезоне мужской Премьер-лиги.

27 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы между женскими сборными Англии и Испании. Встреча завершилась победой англичанок (1:1, 3:1 по пенальти).

Удар во время последнего пенальти, который реализовала англичанка Хлоя Келли, имел скорость полета 110 км в час – больше, чем показатель самого сильного удара в сезоне АПЛ 2024/25. Тогда мяч, забитый нападающим «Ньюкасла» Александром Исаком в ворота «Ливерпуля» достиг скорости 109 км/ч и был признан самым мощным ударом той кампании соревнования.

ВИДЕО. Победный пенальти Хлои Келли в финале женского чемпионата Европы

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Хлоя Келли женская сборная Англии по футболу чемпионат Европы Александер Исак рекорд статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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