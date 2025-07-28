ВИДЕО. Победный пенальти Келли в финале ЧЕ превзошел рекорд АПЛ 24/25
Во время гола англичанки была зафиксирована скорость полета мяча 110 км/ч
Победный одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти финала женского ЧЕ-2025 года имел более высокую скорость полета, чем самый сильный удар в прошлом сезоне мужской Премьер-лиги.
27 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы между женскими сборными Англии и Испании. Встреча завершилась победой англичанок (1:1, 3:1 по пенальти).
Удар во время последнего пенальти, который реализовала англичанка Хлоя Келли, имел скорость полета 110 км в час – больше, чем показатель самого сильного удара в сезоне АПЛ 2024/25. Тогда мяч, забитый нападающим «Ньюкасла» Александром Исаком в ворота «Ливерпуля» достиг скорости 109 км/ч и был признан самым мощным ударом той кампании соревнования.
ВИДЕО. Победный пенальти Хлои Келли в финале женского чемпионата Европы
Cant lie, I thought the celebration was kinda tough. No screaming or tears just the finger point cause she knew it was going in before she even shot it. pic.twitter.com/uSLkHww3FO— Women's Footy 🏁 (@womenxfootball) July 27, 2025
Chloe Kelly's winning penalty against Spain was clocked at 110km/h - faster than the most powerful shot in the men's Premier League last season - scored by Alexander Isak 🚀 pic.twitter.com/RRI1b4Kstq— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 28, 2025
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