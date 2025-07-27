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Италия
27 июля 2025, 04:20 | Обновлено 27 июля 2025, 04:56
60
0

ОФІЦІЙНО. Наполі взяло в оренду голкіпера Торіно

Ваня Мілнкович-Савич зможе залишитися у Неаполі

27 июля 2025, 04:20 | Обновлено 27 июля 2025, 04:56
60
0
ОФІЦІЙНО. Наполі взяло в оренду голкіпера Торіно
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний сербский голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич перешел в «Наполь» на правах аренды.

Об этом неаполитанцы сообщили на своем сайте.

На счету Вани 158 матчей в составе "Торино", в которых вратарь отыграл 52 игры на ноль.

После завершения аренды "Наполи" должен будет выкупить Милинковича-Савича за 32 миллиона евро.

Контракт будет рассчитан до 2029 года.

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Серия A трансферы Наполи чемпионат Италии по футболу Торино трансферы Серии A Ваня Милинкович-Савич
Александр Сильченко Источник: ФК Наполи
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