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Англия
26 июля 2025, 05:31 | Обновлено 26 июля 2025, 05:39
24
0

Ньюкасл готовит предложение по трансферу топ-форварда РБ Лейпциг

Беньямин Шешко может сменить клуб в летнее межсезонье

26 июля 2025, 05:31 | Обновлено 26 июля 2025, 05:39
24
0
Ньюкасл готовит предложение по трансферу топ-форварда РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

«Ньюкасл» готовит предложение по форварду «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Английский клуб уже ведёт переговоры по личным условиям контракта с нападающим сборной Словении.

По информации журналиста, «РБ Лейпциг» готов рассмотреть продажу игрока, хотя сделка может оказаться сложной для «Ньюкасла» в финансовом плане. Ожидается, что английский клуб сделает официальное предложение.

В прошлом сезоне Шешко провёл за «РБ Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол, если учитывать все турниры.

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Беньямин Шешко РБ Лейпциг Ньюкасл трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Бен Джейкобс
Николай Степанов Источник: Бен Джейкобс
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