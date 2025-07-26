Ньюкасл готовит предложение по трансферу топ-форварда РБ Лейпциг
Беньямин Шешко может сменить клуб в летнее межсезонье
«Ньюкасл» готовит предложение по форварду «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Английский клуб уже ведёт переговоры по личным условиям контракта с нападающим сборной Словении.
По информации журналиста, «РБ Лейпциг» готов рассмотреть продажу игрока, хотя сделка может оказаться сложной для «Ньюкасла» в финансовом плане. Ожидается, что английский клуб сделает официальное предложение.
В прошлом сезоне Шешко провёл за «РБ Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол, если учитывать все турниры.
Newcastle working today to try and agree personal terms with Benjamin Sesko.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2025
Leipzig prepared to sell but not an easy deal for Newcastle to structure. However, a bid is anticipated.
Sesko a long-standing target.⚫️ pic.twitter.com/nJqnTvM3aR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки получили гандикап в два мяча перед повторной игрой
Легендарный боксер отметил плохой подход к бою со стороны американца