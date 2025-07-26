Ньюкасл готовит предложение по трансферу топ-форварда РБ Лейпциг

«Ньюкасл» готовит предложение по форварду «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Английский клуб уже ведёт переговоры по личным условиям контракта с нападающим сборной Словении.

По информации журналиста, «РБ Лейпциг» готов рассмотреть продажу игрока, хотя сделка может оказаться сложной для «Ньюкасла» в финансовом плане. Ожидается, что английский клуб сделает официальное предложение.

В прошлом сезоне Шешко провёл за «РБ Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол, если учитывать все турниры.