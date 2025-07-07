Трансфер 100-миллионого форварда в Арсенал находится на грани срыва

Трансфер форварда немецкого РБ Лейпциг и сборной Словении Беньямина Шешко в чемпионат Англии находится на грани срыва. Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», который был серьезно настроен на переход словенца, но все изменилось в последние дни.

«Канониры» провели несколько раундов переговоров с немецким клубом, но так и не сумели снизить цену на Шешко. РБ Лейпциг требует за переход своего лидера 100 млн евро и не намерен снижать свои требования.

«Арсенал» принял решение отказаться от этого трансфера, так как не готов платить такую внушительную сумму. Ожидается, что руководство английского клуба сделает попытку подписать другого форварда, чтобы усилить атаку накануне старта нового сезона.

Шешко провел 45 матчей в прошлой кампании, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. Контракт словенского форварда истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.