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  4. Джокереш выберет себе 14-й номер? Кто выступал в Арсенале под этим номером?
Англия
25 июля 2025, 17:16 |
140
0

Джокереш выберет себе 14-й номер? Кто выступал в Арсенале под этим номером?

Только 4 игрока в XXI веке играли под этим номером в клубе

25 июля 2025, 17:16 |
140
0
Джокереш выберет себе 14-й номер? Кто выступал в Арсенале под этим номером?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Вскоре Виктор Дьокереш должен стать игроком лондонского «Арсенала».

По сообщениям прессы, шведский нападающий может выбрать себе культовый в клубе 14 номер, под которым выступал Тьерри Анри.

Известный портал Transfermarkt опубликовал список всех футболистов «Арсенала», которые выступали под 14 номером, начиная с 2000 года. Таких игроков было только 4.

Игроки Арсенала под 14 номером в XXI веке

  • Тьерри Анри: 1999-07, 228 голов
  • Тео Уолкотт: 2008-17, 100 голов
  • Пьер-Эмерик Обамеянг: 2017-21, 92 гола
  • Эдди Нкетия: 2021-24, 25 голов
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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тьерри Анри Виктор Дьекереш Тео Уолкотт Пьер-Эмерик Обамеянг Эдди Нкетиа игровой номер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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