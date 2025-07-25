Джокереш выберет себе 14-й номер? Кто выступал в Арсенале под этим номером?
Только 4 игрока в XXI веке играли под этим номером в клубе
Вскоре Виктор Дьокереш должен стать игроком лондонского «Арсенала».
По сообщениям прессы, шведский нападающий может выбрать себе культовый в клубе 14 номер, под которым выступал Тьерри Анри.
Известный портал Transfermarkt опубликовал список всех футболистов «Арсенала», которые выступали под 14 номером, начиная с 2000 года. Таких игроков было только 4.
Игроки Арсенала под 14 номером в XXI веке
- Тьерри Анри: 1999-07, 228 голов
- Тео Уолкотт: 2008-17, 100 голов
- Пьер-Эмерик Обамеянг: 2017-21, 92 гола
- Эдди Нкетия: 2021-24, 25 голов
Arsenal are reportedly set to give upcoming signing Viktor Gyökeres the number 14 shirt, made iconic at the club by Thierry Henry 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/g6MjRNF3I0— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 25, 2025
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