Джокереш выберет себе 14-й номер? Кто выступал в Арсенале под этим номером?

Вскоре Виктор Дьокереш должен стать игроком лондонского «Арсенала».

По сообщениям прессы, шведский нападающий может выбрать себе культовый в клубе 14 номер, под которым выступал Тьерри Анри.

Известный портал Transfermarkt опубликовал список всех футболистов «Арсенала», которые выступали под 14 номером, начиная с 2000 года. Таких игроков было только 4.

Игроки Арсенала под 14 номером в XXI веке

