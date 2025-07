Манчестер Сити подписал вратаря за 40 миллионов евро. Романо подтвердил

Английский голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд станет игроком «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали трансфер 22-летнего футболист. Подписание англичанина обойдется «горожанам» в 40 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Джеймс Траффорд провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 29 стали сухими,, пропустил 16 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в22 миллиона евро.

Джеймс Траффорд ранее уже выступал за «Манчестер Сити», но покинул клуб в поисках игрового времени.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола выгнал самого дорого игрока в истории «Манчестер Сити».

