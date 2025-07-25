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  4. Пойдет к де Брюйне. Гвардиола выгнал самого дорого игрока в истории МС
Англия
25 июля 2025, 02:02 |
148
0

Пойдет к де Брюйне. Гвардиола выгнал самого дорого игрока в истории МС

Джек Грилиш прилетел в Италию, где намерен обсудить условия трансфера с «Наполи»

25 июля 2025, 02:02 |
148
0
Пойдет к де Брюйне. Гвардиола выгнал самого дорого игрока в истории МС
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Вингер английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш покинет Премьер-лигу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола разочаровался в игроке и попросил руководство продать футболиста, который стал самым дорогим приобретением в истории команды.

Испанский специалист отказался от услуг 29-летнего англичанина, поэтому Джеку пришлось тренироваться индивидуально, чтобы набрать оптимальную форму. «Манчестер Сити» не мог найти клуб, который согласился бы подписать вингера, но все изменилось в последнее время.

В услугах Грилиша заинтересовался клуб итальянской Серии А – до старта нового сезона футболист может присоединиться к «Наполи». В трансфере Джека заинтересован лично Антонио Конте.

Стоит отметить, что ранее в неаполитанский клуб перебрался бывший игрок «горожан» Кевин де Брюйне. Накануне Грилиш прилетел в Италию, где намерен обсудить условия будущего соглашения с «Наполи».

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Николай Титюк Источник: Corriere dello Sport
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