Пойдет к де Брюйне. Гвардиола выгнал самого дорого игрока в истории МС
Джек Грилиш прилетел в Италию, где намерен обсудить условия трансфера с «Наполи»
Вингер английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш покинет Премьер-лигу во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола разочаровался в игроке и попросил руководство продать футболиста, который стал самым дорогим приобретением в истории команды.
Испанский специалист отказался от услуг 29-летнего англичанина, поэтому Джеку пришлось тренироваться индивидуально, чтобы набрать оптимальную форму. «Манчестер Сити» не мог найти клуб, который согласился бы подписать вингера, но все изменилось в последнее время.
В услугах Грилиша заинтересовался клуб итальянской Серии А – до старта нового сезона футболист может присоединиться к «Наполи». В трансфере Джека заинтересован лично Антонио Конте.
Стоит отметить, что ранее в неаполитанский клуб перебрался бывший игрок «горожан» Кевин де Брюйне. Накануне Грилиш прилетел в Италию, где намерен обсудить условия будущего соглашения с «Наполи».
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