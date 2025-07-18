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  4. Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно
Англия
18 июля 2025, 19:24 |
1967
4

Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно

Пеп Гвардиола надеется, что до старта нового сезона Джек Грилиш покинет команду

18 июля 2025, 19:24 |
1967
4
Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Самый дорогой игрок в истории английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш должен покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола разочаровался в игроке и попросил руководство продать его в другую команду. На данный момент нет заинтересованных команд, которые могут позволить себе трансфер вингера из-за высоких финансовых запросов.

Испанский специалист специально не взял Грилиша на клубный чемпионат мира, чтобы игрок смог набрать оптимальную форму и лучше подготовиться к своему уходу. По информации британской прессы, англичанин занимается с индивидуальным тренером и ждет возвращение первой команды.

Подопечные Гвардиолы начнут подготовку к новому сезону 28 июля. В клубе надеются, что до этого времени смогут оформить трансфер Грилиша.

Джек перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2021 года, «Астон Вилла» получила за этот переход рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы.

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Манчестер Сити Джек Грилиш Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Telegraph
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Комментарии 4
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Перець
Алкаш даром нікому не потрібен
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+1
AndiM
Може крівбас купе. Зєля грошей виділить скільки потрібно, наприклад із закупівель зброї.
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0
Nordenus
В свое время, я так и не понял нафига МС покупали его за такие бабки... и вот что из этого получилось
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0
ivankondrat96
Не реалізував свій величезний потенціал. 
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0
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