Не нужен клубу. Самый дорогой игрок в истории Ман Сити тренируется отдельно

Самый дорогой игрок в истории английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш должен покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола разочаровался в игроке и попросил руководство продать его в другую команду. На данный момент нет заинтересованных команд, которые могут позволить себе трансфер вингера из-за высоких финансовых запросов.

Испанский специалист специально не взял Грилиша на клубный чемпионат мира, чтобы игрок смог набрать оптимальную форму и лучше подготовиться к своему уходу. По информации британской прессы, англичанин занимается с индивидуальным тренером и ждет возвращение первой команды.

Подопечные Гвардиолы начнут подготовку к новому сезону 28 июля. В клубе надеются, что до этого времени смогут оформить трансфер Грилиша.

Джек перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2021 года, «Астон Вилла» получила за этот переход рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы.