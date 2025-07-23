1-я ракетка мира в парном разряде раскритиковала формат микста на US Open
Катерина Синякова озвучила свое мнение в интервью
После того, как организаторы US Open 2025 объявили о создании нового формата турнира в миксте, ориентированного скорее на развлечение и шоу, чем на спортивную составляющую, как это принято на остальных турнирах Большого шлема, начались бурные споры.
Это нововведение было крайне негативно воспринято многими специалистами, а также профессиональными парными теннисистами, которые теперь не смогут выступить в миксте в Нью-Йорке.
Первая ракетка мира в парном разряде, чемпионка Олимпийских игр 2024 и победительница Уимблдона 2025 в миксте Катерина Синякова также озвучила свое мнение в интервью CANAL+ Sport.
«Когда два первых номера мира в парном разряде не попадают на турнир – тут, пожалуй, и добавить нечего».
Katerina Siniakova, who's applied for a wildcard to get into the US Open mixed doubles event, had this to say:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 22, 2025
"When two world number ones in doubles don't get into the tournament, there's probably nothing more to say about it." pic.twitter.com/prRSPJLBoG
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