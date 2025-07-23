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US Open
23 июля 2025, 17:42 | Обновлено 23 июля 2025, 17:46
109
0

1-я ракетка мира в парном разряде раскритиковала формат микста на US Open

Катерина Синякова озвучила свое мнение в интервью

23 июля 2025, 17:42 | Обновлено 23 июля 2025, 17:46
109
0
1-я ракетка мира в парном разряде раскритиковала формат микста на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как организаторы US Open 2025 объявили о создании нового формата турнира в миксте, ориентированного скорее на развлечение и шоу, чем на спортивную составляющую, как это принято на остальных турнирах Большого шлема, начались бурные споры.

Это нововведение было крайне негативно воспринято многими специалистами, а также профессиональными парными теннисистами, которые теперь не смогут выступить в миксте в Нью-Йорке.

Первая ракетка мира в парном разряде, чемпионка Олимпийских игр 2024 и победительница Уимблдона 2025 в миксте Катерина Синякова также озвучила свое мнение в интервью CANAL+ Sport.

«Когда два первых номера мира в парном разряде не попадают на турнир – тут, пожалуй, и добавить нечего».

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US Open 2025 Катерина Синякова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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