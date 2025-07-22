Обновлена заявка на микст US Open 2025, который пройдет в новом формате
К первоначальной заявке добавились еще 11 дуэтов, еще две пары снялись
Организаторы Открытого чемпионата США 2025 опубликовали обновленную заявку на смешанный парный разряд, который пройдет в новом формате.
Теперь в заявке на микст уже 25 пар. К первоначальному списку добавились 11 дуэтов, в частности первые ракетки мира Катерина Синякова и Марсело Аревало в женском и мужском парных разрядах.
Еще две пары снялись: Паула Бадоса и Стефанос Циципас, скорее всего, отказались от участия из-за расставания, а Джек Дрейпер и Чжэн Циньвень пропустят мейджора по причине травм (у Джека повреждение руки, Чжэн перенесла операцию на локте).
Список всех заявленных пар на микст US Open 2025:
- Эмма Наварро / Янник Синнер
- Аманда Анисимова / Хольгер Руне
- Ига Свентек / Каспер Рууд
- Жасмин Паолини / Лоренцо Музетти
- Елена Рыбакина / Тейлор Фритц
- Белинда Бенчич / Александр Зверев
- Мирра Андреева / Даниил Медведев
- Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
- Джессика Пегула / Томми Пол
- Арина Соболенко / Григор Димитров
- Каролина Мухова / Андрей Рублев
- Ольга Данилович / Новак Джокович
- Эмма Радукану / Карлос Алькарас
- Кэти Бултер / Алекс Де Минаур
- Донна Векич / Хуберт Хуркач
- Наоми Осака / Ник Кирьос
- Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон
- Ива Йович / Дженсон Бруксби
- Сара Эррани / Андреа Вавассори
- Габи Дабровски / Феликс Оже-Альяссим
- Деми Схюрс / Таллон Грикспур
- Катерина Синякова / Марсело Аревало
- Дезире Кравчик / Эван Кинг
- Се Шувэй / Ян Зелиньски
- Винус Уильямс / Рейлли Опелка
Заявка закроется 28 числа и восемь лучших пар с наиболее высоким комбинированным рейтингом попадут в основую сетку напрямую. Еще восемь дуэтов получат wild card от организаторов.
Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025:
- В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попадают по рейтингу, 8 – получат wild card
- Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
- Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
- Все матчи пройдут на стадионе Артура Эша или стадионе Луи Армстронга за два дня на неделе квалификации (в 2025 году: 19–20 августа)
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