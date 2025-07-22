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US Open
22 июля 2025, 15:21 | Обновлено 22 июля 2025, 15:22
133
0

Обновлена заявка на микст US Open 2025, который пройдет в новом формате

К первоначальной заявке добавились еще 11 дуэтов, еще две пары снялись

22 июля 2025, 15:21 | Обновлено 22 июля 2025, 15:22
133
0
Обновлена заявка на микст US Open 2025, который пройдет в новом формате
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы Открытого чемпионата США 2025 опубликовали обновленную заявку на смешанный парный разряд, который пройдет в новом формате.

Теперь в заявке на микст уже 25 пар. К первоначальному списку добавились 11 дуэтов, в частности первые ракетки мира Катерина Синякова и Марсело Аревало в женском и мужском парных разрядах.

Еще две пары снялись: Паула Бадоса и Стефанос Циципас, скорее всего, отказались от участия из-за расставания, а Джек Дрейпер и Чжэн Циньвень пропустят мейджора по причине травм (у Джека повреждение руки, Чжэн перенесла операцию на локте).

Список всех заявленных пар на микст US Open 2025:

  • Эмма Наварро / Янник Синнер
  • Аманда Анисимова / Хольгер Руне
  • Ига Свентек / Каспер Рууд
  • Жасмин Паолини / Лоренцо Музетти
  • Елена Рыбакина / Тейлор Фритц
  • Белинда Бенчич / Александр Зверев
  • Мирра Андреева / Даниил Медведев
  • Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
  • Джессика Пегула / Томми Пол
  • Арина Соболенко / Григор Димитров
  • Каролина Мухова / Андрей Рублев
  • Ольга Данилович / Новак Джокович
  • Эмма Радукану / Карлос Алькарас
  • Кэти Бултер / Алекс Де Минаур
  • Донна Векич / Хуберт Хуркач
  • Наоми Осака / Ник Кирьос
  • Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон
  • Ива Йович / Дженсон Бруксби
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори
  • Габи Дабровски / Феликс Оже-Альяссим
  • Деми Схюрс / Таллон Грикспур
  • Катерина Синякова / Марсело Аревало
  • Дезире Кравчик / Эван Кинг
  • Се Шувэй / Ян Зелиньски
  • Винус Уильямс / Рейлли Опелка

Заявка закроется 28 числа и восемь лучших пар с наиболее высоким комбинированным рейтингом попадут в основую сетку напрямую. Еще восемь дуэтов получат wild card от организаторов.

Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025:

  • В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попадают по рейтингу, 8 – получат wild card
  • Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
  • Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков
  • Все матчи пройдут на стадионе Артура Эша или стадионе Луи Армстронга за два дня на неделе квалификации (в 2025 году: 19–20 августа)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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