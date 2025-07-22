Обновлена заявка на микст US Open 2025, который пройдет в новом формате

Организаторы Открытого чемпионата США 2025 опубликовали обновленную заявку на смешанный парный разряд, который пройдет в новом формате.

Теперь в заявке на микст уже 25 пар. К первоначальному списку добавились 11 дуэтов, в частности первые ракетки мира Катерина Синякова и Марсело Аревало в женском и мужском парных разрядах.

Еще две пары снялись: Паула Бадоса и Стефанос Циципас, скорее всего, отказались от участия из-за расставания, а Джек Дрейпер и Чжэн Циньвень пропустят мейджора по причине травм (у Джека повреждение руки, Чжэн перенесла операцию на локте).

Список всех заявленных пар на микст US Open 2025:

Эмма Наварро / Янник Синнер

Аманда Анисимова / Хольгер Руне

Ига Свентек / Каспер Рууд

Жасмин Паолини / Лоренцо Музетти

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц

Белинда Бенчич / Александр Зверев

Мирра Андреева / Даниил Медведев

Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо

Джессика Пегула / Томми Пол

Арина Соболенко / Григор Димитров

Каролина Мухова / Андрей Рублев

Ольга Данилович / Новак Джокович

Эмма Радукану / Карлос Алькарас

Кэти Бултер / Алекс Де Минаур

Донна Векич / Хуберт Хуркач

Наоми Осака / Ник Кирьос

Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон

Ива Йович / Дженсон Бруксби

Сара Эррани / Андреа Вавассори

Габи Дабровски / Феликс Оже-Альяссим

Деми Схюрс / Таллон Грикспур

Катерина Синякова / Марсело Аревало

Дезире Кравчик / Эван Кинг

Се Шувэй / Ян Зелиньски

Винус Уильямс / Рейлли Опелка

Заявка закроется 28 числа и восемь лучших пар с наиболее высоким комбинированным рейтингом попадут в основую сетку напрямую. Еще восемь дуэтов получат wild card от организаторов.

Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025: