Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших форвардов мира перейдет в Арсенал. Романо подтвердил
Англия
22 июля 2025, 16:55 |
1316
1

Один из лучших форвардов мира перейдет в Арсенал. Романо подтвердил

Виктор Дьекереш станет игроком лондонского гранда

22 июля 2025, 16:55 |
1316
1
Один из лучших форвардов мира перейдет в Арсенал. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш станет игроком лондонского «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашение по переходу 27-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 63,5 миллиона евро + 10 миллионов в качестве бонусов.

Виктор Дьекереш хотел перейти только в «Арсенал». Срок соглашения между сторонами составит 5 лет.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьокереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» не может продать Зинченко.

По теме:
АПЛ вне конкуренции по трансферным расходам среди топ-5 лиг Европы
Фабрицио Романо: Забарный хочет перейти из Борнмута в ПСЖ
Стало известно, во сколько Реалу обойдется Родри. Есть подробности
Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КуПС – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22 июля 2025, 16:09 0
КуПС – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
КуПС – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 июля в 19:00 по Киеву

Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 22 июля 2025, 14:33 31
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 июля в 20:00 по Киеву

«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
Бокс | 21.07.2025, 21:25
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Футбол | 21.07.2025, 23:37
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
Бокс | 21.07.2025, 20:37
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Буде цікаво на нього подивитись у дійсно сильному чемпіонаті
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
20.07.2025, 20:23 4
Футбол
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
21.07.2025, 12:25 2
Бокс
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
21.07.2025, 12:56 2
Бокс
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 6
Футбол
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
21.07.2025, 07:47 13
Бокс
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
21.07.2025, 12:29 3
Бокс
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 62
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
21.07.2025, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем