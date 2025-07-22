Один из лучших форвардов мира перейдет в Арсенал. Романо подтвердил
Виктор Дьекереш станет игроком лондонского гранда
Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш станет игроком лондонского «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли соглашение по переходу 27-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 63,5 миллиона евро + 10 миллионов в качестве бонусов.
Виктор Дьекереш хотел перейти только в «Арсенал». Срок соглашения между сторонами составит 5 лет.
В сезоне 2024/25 Виктор Дьокереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» не может продать Зинченко.
🚨❤️🤍 BREAKING: Viktor Gyökeres to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties involved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2025
Sporting accept last bid from Arsenal for €63.5m plus €10m, agent will reduce his commission.
Gyökeres will sign five year deal at #AFC. He ONLY wanted Arsenal. 🇸🇪 pic.twitter.com/qAmrTn7Eax
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 июля в 19:00 по Киеву
Поединок состоится 22 июля в 20:00 по Киеву