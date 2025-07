Один из лучших форвардов мира перейдет в Арсенал. Романо подтвердил

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш станет игроком лондонского «Арсенала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашение по переходу 27-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 63,5 миллиона евро + 10 миллионов в качестве бонусов.

Виктор Дьекереш хотел перейти только в «Арсенал». Срок соглашения между сторонами составит 5 лет.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьокереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» не может продать Зинченко.

