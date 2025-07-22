Проблемы канониров. Лондонский Арсенал не может продать Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна, однако с его уходом есть определенные проблемы.

Журналист The Telegraph Сэм Дин сообщил, что «канониры» не заинтересованы в сотрудничестве с 28-летним футболистом, но не могут его продать из-за высокой зарплаты:

«Клуб хочет продать Зинченко, но сделать это очень тяжело из-за внушительной зарплаты защитника. Кроме того, он живет в Лондоне, ему здесь комфортно – здесь его семья, дети. До завершения его контракта остался всего год. Если он станет свободным агентом, то получит больше вариантов и полную свободу выбора», – сообщил журналист.

В сезоне 2024/25 украинский защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. За все время пребывания в составе «канониров» Зинченко сыграл 91 поединок, забил три гола и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость защитника составляет 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что «канониры» определились с тремя игроками, которые должны покинуть команду до старта нового сезона в Английской Премьер-лиге.