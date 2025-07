Срна с юмором отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

На победу украинского чемпиона лаконично отреагировал легендарный защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна: «Чемпион! Don't push the horses. One and only», – написал Дарио.

На нашем сайте доступен обзор боя Усик – Дюбуа, в котором украинец не оставил шансов дерзкому британцу.