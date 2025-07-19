У Кривбасса сорвался трансфер легионера в последний момент

Клуб Верес Ровно находится в активном поиске усиления после трансфера Виталия Дахновского и возвращения Луана Кампоса в Бразилию.

Наиболее актуальной позицией для комплектации остаётся фланговый нападающий. В клубе из Ровно сосредоточили усилия на иностранном рынке.

Одним из вариантов, над которым работали в Ровно, был 23-летний вингер сборной Боливии Джейсон Чура.

Переговоры длились до финального этапа, но за шаг до соглашения сторона игрока изменила начальные условия, что привело к срыву сделки.

В текущем сезоне-2025 Джейсон Чура сыграл за клуб «Стронгест» 16 матчей и забил 6 голов.