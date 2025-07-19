У Кривбасса сорвался трансфер легионера в последний момент
Форвард Джейсон Чура выступает за боливийский клуб Стронгест
Клуб Верес Ровно находится в активном поиске усиления после трансфера Виталия Дахновского и возвращения Луана Кампоса в Бразилию.
Наиболее актуальной позицией для комплектации остаётся фланговый нападающий. В клубе из Ровно сосредоточили усилия на иностранном рынке.
Одним из вариантов, над которым работали в Ровно, был 23-летний вингер сборной Боливии Джейсон Чура.
Переговоры длились до финального этапа, но за шаг до соглашения сторона игрока изменила начальные условия, что привело к срыву сделки.
В текущем сезоне-2025 Джейсон Чура сыграл за клуб «Стронгест» 16 матчей и забил 6 голов.
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