«Верес» намерен подписать бразильского вингера «ЦСКА 1948» София Кассиану Бузон, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги интересуется 24-летним футболистом. Также клуб из Ровно интересовался боливийским вингером Джейсором Чури, но игрок в конечном итоге близок к трансферу в клуб из рф.

В прошедшем сезоне Кассиану Бузон провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что к голкиперу «Вереса» есть интерес из Бельгии и Азербайджана.