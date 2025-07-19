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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 00:38 | Обновлено 19 июля 2025, 00:39
69
0

Верес намерен подписать бразильского вингера

Кассиану Бузон привлекает внимание клуба из Ровно

19 июля 2025, 00:38 | Обновлено 19 июля 2025, 00:39
69
0
Верес намерен подписать бразильского вингера
Instagram. Кассиану Бузон

«Верес» намерен подписать бразильского вингера «ЦСКА 1948» София Кассиану Бузон, сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги интересуется 24-летним футболистом. Также клуб из Ровно интересовался боливийским вингером Джейсором Чури, но игрок в конечном итоге близок к трансферу в клуб из рф.

В прошедшем сезоне Кассиану Бузон провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что к голкиперу «Вереса» есть интерес из Бельгии и Азербайджана.

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Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ чемпионат Болгарии по футболу ЦСКА 1948 София
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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