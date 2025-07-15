Источник: к голкиперу Вереса есть интерес из Бельгии и Азербайджана

Вратарь ровенского «Вереса» Андрей Кожухарь привлек внимание нескольких европейских клубов. Сразу два клуба интересовались трансферной ситуацией вокруг 25-летнего игрока.

Первым среди заинтересованных стал бельгийский «Дендер», представитель Жюпилер-лиги. Клуб остался без основного голкипера – нидерландский вратарь Микаэль Веррипс получил серьезную травму, из-за чего бельгийцы активизировали поиски замены.

Другим претендентом на Кожухара является азербайджанский «Сабах», который рассматривает варианты усиления состава перед стартом в квалификации еврокубков. Именно кандидатура вратаря «Вереса» оказалась в приоритетном списке клуба.

В «Вересе» намерены получить за своего игрока не менее 500 тысяч евро. Именно такая сумма указана на веб-портале Transfermarkt как трансферная стоимость Кожухаря. В минувшем сезоне голкипер сыграл за Верес 27 матчей УПЛ и 2 поединка Кубка Украины.