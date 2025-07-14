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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 17:59 | Обновлено 14 июля 2025, 18:16
192
0

Верес изучает возможность подписания экс-игрока Шальке

Атакующий хавбек Блерон Красничи выступает за австрийский Капфенберг

14 июля 2025, 17:59 | Обновлено 14 июля 2025, 18:16
192
0
Верес изучает возможность подписания экс-игрока Шальке
ФК Шальке. Блерон Красничи

Ровенский «Верес» рассматривает варианты для усиления атаки перед стартом нового сезона в УПЛ. В шорт-листе клуба появилось новое имя – 22-летний атакующий полузащитник австрийского «Капфенберга» Блерон Красничи.

«Верес» внимательно следит за футболистом, а его игровой профиль уже получил положительные отзывы как от тренерского штаба, так и от клубных скаутов. Косовские источники называют Красничи «потерянным талантом поколения», который после непростого периода в карьере может получить шанс на перезапуск в УПЛ.

Блерон Красничи родился в 2002 году. Воспитанник академии «Шальке», в 2021 году дебютировал за главную команду гельзенкирхенцев в матче Второй Бундеслиги против «Гамбурга». Но эта игра осталась единственной для него во втором дивизионе чемпионата Германии.

После этого он выступал в региональной лиге за дубль «Шальке», а также на правах аренды за берлинский клуб «Берлинер». В 2024 году перешёл в австрийский «Капфенберг», за который провёл 21 матч и забил 2 гола в сезоне чемпионата Австрии.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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