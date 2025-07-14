Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес работает над трансфером центрбека сборной Азербайджана
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 17:23 | Обновлено 14 июля 2025, 17:40
232
0

Верес работает над трансфером центрбека сборной Азербайджана

Замик Алиев выступает за албанский клуб Эгнатия

14 июля 2025, 17:23 | Обновлено 14 июля 2025, 17:40
232
0
Верес работает над трансфером центрбека сборной Азербайджана
Instagram. Замик Алиев

Ровенский «Верес» продолжает активную работу на трансферном рынке и близок к подписанию центрального защитника сборной Азербайджана – 23-летнего Замика Алиева, который в настоящее время выступает за албанский клуб «Эгнатия».

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. В ближайшее время стороны могут достичь соглашения по трансферу.

Замик Алиев начинал карьеру в системе азербайджанского «Карабаха», а в сезоне 2024/25 провел 33 матча за «Эгнатию» в чемпионате Албании, с которой выиграл титул. В ноябре 2024 года он дебютировал за национальную сборную Азербайджана в матче Лиги наций против Швеции.

Замик Алиев – габаритный центрбек (рост 191 см), имеет опыт выступлений на молодежном уровне, провел два матча за главную сборную Азербайджана.

По теме:
Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Известный скаут назвал чемпионат, который подошел бы Коваленко
Верес Ровно Эгнатия трансферы УПЛ трансферы чемпионат Албании по футболу
Николай Степанов Источник: Бей-беги
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 13 июля 2025, 21:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Футбол | 14 июля 2025, 17:25 6
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»

Инфантино всем доволен

Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14.07.2025, 06:31
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ
Футбол | 14.07.2025, 18:40
Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ
Конфликт между УЕФА и ФИФА. Чеферин боится популярности Клубного ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 76
Футбол
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 2
Футбол
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
13.07.2025, 08:39 9
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем