Верес работает над трансфером центрбека сборной Азербайджана

Ровенский «Верес» продолжает активную работу на трансферном рынке и близок к подписанию центрального защитника сборной Азербайджана – 23-летнего Замика Алиева, который в настоящее время выступает за албанский клуб «Эгнатия».

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. В ближайшее время стороны могут достичь соглашения по трансферу.

Замик Алиев начинал карьеру в системе азербайджанского «Карабаха», а в сезоне 2024/25 провел 33 матча за «Эгнатию» в чемпионате Албании, с которой выиграл титул. В ноябре 2024 года он дебютировал за национальную сборную Азербайджана в матче Лиги наций против Швеции.

Замик Алиев – габаритный центрбек (рост 191 см), имеет опыт выступлений на молодежном уровне, провел два матча за главную сборную Азербайджана.