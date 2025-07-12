Источник: Верес близок к подписанию гамбийского форварда

Ровенский «Верес» ведет переговоры о подписании гамбийского нападающего Аладжи Валли.

21-летний форвард ранее выступал за гамбийский клуб «Хоукс», где играл на позиции центрального нападающего.

Этот потенциальный трансфер стал одним из шагов «Верес»а в усилении атаки перед новым сезоном.

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о завершении переговоров и подписании контракта с новым игроком.