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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 05:59 | Обновлено 12 июля 2025, 06:24
112
0

Источник: Верес близок к подписанию гамбийского форварда

Аладжи Валли может стать игроком клуба из Ровно

12 июля 2025, 05:59 | Обновлено 12 июля 2025, 06:24
112
0
Источник: Верес близок к подписанию гамбийского форварда
Аладжи Валли

Ровенский «Верес» ведет переговоры о подписании гамбийского нападающего Аладжи Валли.

21-летний форвард ранее выступал за гамбийский клуб «Хоукс», где играл на позиции центрального нападающего.

Этот потенциальный трансфер стал одним из шагов «Верес»а в усилении атаки перед новым сезоном.

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о завершении переговоров и подписании контракта с новым игроком.

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