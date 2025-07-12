Украина. Премьер лига12 июля 2025, 05:59 | Обновлено 12 июля 2025, 06:24
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Источник: Верес близок к подписанию гамбийского форварда
Аладжи Валли может стать игроком клуба из Ровно
12 июля 2025, 05:59 | Обновлено 12 июля 2025, 06:24
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Ровенский «Верес» ведет переговоры о подписании гамбийского нападающего Аладжи Валли.
21-летний форвард ранее выступал за гамбийский клуб «Хоукс», где играл на позиции центрального нападающего.
Этот потенциальный трансфер стал одним из шагов «Верес»а в усилении атаки перед новым сезоном.
Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о завершении переговоров и подписании контракта с новым игроком.
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