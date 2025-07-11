ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с лидером, продав в Первую лигу Украины
Виталий Дахновский продолжит карьеру в «Буковине»
Ровенский «Верес» официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским вингером Виталием Дахновским. Об этом пишет пресс-служба клуба.
Виталий Дахновский покидает Верес после пяти лет, проведенных в Ровно. Народный клуб и черновицкая Буковина договорились о трансфере игрока и новый сезон двадцатишестилетний полузащитник начнет в Первой лиге в составе желто-черных.
«Народный клуб Верес благодарит Виталия Дахновского за игру, эмоции и победы и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.
За Верес футболист во всех турнирах 130 матчей (92 игры в УПЛ, 2 переходные игры, 27 поединков в Первой лиге и 9 – в Кубке Украины). Забил 15 голов (11 – в УПЛ, 3 – в Первой лиге, 1 – в Кубке Украины) и выполнил 19 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Верес отпустил полузащитника в Первую лигу Украины
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