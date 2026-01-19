Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика приняла решение по Судакову на фоне его неубедительной игры
Португалия
19 января 2026, 06:22
306
0

Португальский гранд полностью доверяет украинцу

Бенфика приняла решение по Судакову на фоне его неубедительной игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Георгий Судаков переживает непростой этап в «Бенфике», однако клуб полностью уверен в его качествах. По информации Glorioso 1904, руководство во главе с Руи Коштой не сомневается в потенциале 10-го номера.

В клубе понимают, что Судаков еще не оправдал всех ожиданий, что объясняется и личными обстоятельствами: потерей отца, разрушением дома в Украине и ожиданием ребенка с женой. Кроме этого, Судаков жертвует индивидуальной игрой ради команды, часто играя не на своей привычной позиции.

«Бенфика» уверена, что вложения оправдаются. В сезоне 2025/26 Судаков провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Андрей Лунин Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник
