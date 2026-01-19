Бенфика приняла решение по Судакову на фоне его неубедительной игры

Украинский полузащитник Георгий Судаков переживает непростой этап в «Бенфике», однако клуб полностью уверен в его качествах. По информации Glorioso 1904, руководство во главе с Руи Коштой не сомневается в потенциале 10-го номера.

В клубе понимают, что Судаков еще не оправдал всех ожиданий, что объясняется и личными обстоятельствами: потерей отца, разрушением дома в Украине и ожиданием ребенка с женой. Кроме этого, Судаков жертвует индивидуальной игрой ради команды, часто играя не на своей привычной позиции.

«Бенфика» уверена, что вложения оправдаются. В сезоне 2025/26 Судаков провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.