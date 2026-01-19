Один из лучших киперов Украины получил предложение играть за другую сборную

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Паламарчук – о сборной Молдовы

ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Уроженец Молдовы Алексей Паламарчук, который сейчас выступает за украинский ЛНЗ, ранее допускал возможность игры за национальную команду Молдовы в случае приглашения. Впрочем, 34-летний голкипер заявил, что на данный момент ответил бы отказом.

– В одном из недавних интервью ты говорил, что сыграл бы за сборную Молдовы, если бы тебя пригласили...

– Да, мне оттуда писали. Журналисты выходили на связь и спрашивали, хочу ли я играть за сборную Молдовы. Я отвечал, что со мной никто официально не общался и никаких разговоров не было. Это были только вопросы от журналистов. Я сказал, что в принципе хотел бы попасть в сборную, но понимаю, что в Украине, к сожалению, это очень сложно.

– Из-за конкуренции?

– Да. Здесь такие конкуренты… Но конкуренция – это классно, она мотивирует. Я хочу в этом развиваться. Я говорил, что если появятся какие-то предложения, то готов просто выслушать. В такой ситуации, возможно, все могло бы сложиться по-разному.

Но сейчас, если честно, я понимаю, что в случае звонка я бы все хорошо обдумал, несколько раз прокрутил в голове и, скорее всего, ответил бы иначе. Потому что сейчас я здесь, я хочу играть в Украине и каждый день доказывать свой уровень. У меня есть четкая цель и мечта – попасть в сборную.

– Ты в это веришь?

– Да, почему нет?

– А если завтра к тебе придут представители Федерации футбола Молдовы и скажут: «Мы хотим видеть тебя в национальной сборной, рассчитываем на тебя, главный тренер видит тебя там». Твои действия?

– Скажу просто: Нет, я не хочу.

