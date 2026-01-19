Известный экс-игрок Барселоны возобновит карьеру ради клуба из Казахстана

35-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич близок к переходу в казахстанский Актобе, сообщают местные источники.

Бывший футболист Барселоны возобновит карьеру после завершения выступлений и подпишет с казахстанским клубом контракт сроком на один год. Последним клубом Пьянича был цска из-за поребрика (2024–2025).

Вместе с Пьяничем к Актобе должен присоединиться 39-летний португальский вингер Луиш Нани. Оба игрока получат самые высокие зарплаты в истории Премьер-лиги Казахстана.

Клуб Актобе также рассматривал вариант с немецким форвардом Томасом Мюллером. 36-летний немец был близок к подписанию соглашения сроком до лета 2026 года, однако отказался после того, как узнал о необходимости играть на полях с искусственным покрытием.