Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
19 января 2026, 03:14 | Обновлено 19 января 2026, 04:41
Известный экс-игрок Барселоны возобновит карьеру ради клуба из Казахстана

Миралем Пьянич, возможно, будет выступать за команду Актобе

Getty Images/Global Images Ukraine. Миралем Пьянич

35-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич близок к переходу в казахстанский Актобе, сообщают местные источники.

Бывший футболист Барселоны возобновит карьеру после завершения выступлений и подпишет с казахстанским клубом контракт сроком на один год. Последним клубом Пьянича был цска из-за поребрика (2024–2025).

Вместе с Пьяничем к Актобе должен присоединиться 39-летний португальский вингер Луиш Нани. Оба игрока получат самые высокие зарплаты в истории Премьер-лиги Казахстана.

Клуб Актобе также рассматривал вариант с немецким форвардом Томасом Мюллером. 36-летний немец был близок к подписанию соглашения сроком до лета 2026 года, однако отказался после того, как узнал о необходимости играть на полях с искусственным покрытием.

Актобе Миралем Пьянич Барселона возвращение трансферы чемпионат Казахстана по футболу Луиш Нани Томас Мюллер завершение карьеры цска москва
