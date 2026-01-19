Известный экс-игрок Барселоны возобновит карьеру ради клуба из Казахстана
Миралем Пьянич, возможно, будет выступать за команду Актобе
35-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич близок к переходу в казахстанский Актобе, сообщают местные источники.
Бывший футболист Барселоны возобновит карьеру после завершения выступлений и подпишет с казахстанским клубом контракт сроком на один год. Последним клубом Пьянича был цска из-за поребрика (2024–2025).
Вместе с Пьяничем к Актобе должен присоединиться 39-летний португальский вингер Луиш Нани. Оба игрока получат самые высокие зарплаты в истории Премьер-лиги Казахстана.
Клуб Актобе также рассматривал вариант с немецким форвардом Томасом Мюллером. 36-летний немец был близок к подписанию соглашения сроком до лета 2026 года, однако отказался после того, как узнал о необходимости играть на полях с искусственным покрытием.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!
Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции