Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане
Другие новости
18 января 2026, 21:55 | Обновлено 18 января 2026, 21:56
1611
0

После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане

Луиш Нани станет футболистом «Актобе»

18 января 2026, 21:55 | Обновлено 18 января 2026, 21:56
1611
0
После российского позора. Экс-звезда МЮ продолжит карьеру в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Нани

Португальский вингер Луиш Нани станет футболистом «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «AmanVibe».

По информации источника, 39-летний футболист продолжит карьеру в клубе из Казахстана. Стороны согласовали все условия контракта, срок соглашения рассчитан на один год. Также португалец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Казахстана.

Нани больше всего запомнился игрой за «Манчестер Юнайтед», также защищал цвета «Спортинга», «Фенербахче», «Валенсии», «Лацио», «Орландо Сити», «Венеции», «Мельбурн Виктори» и «Аданы Демирспор». Его последним профессиональным клубом была «Эштрелла», после которой он, несмотря на то, что россия напала на Украину, отправился играть в российскую медиа-лигу. 8 декабря 2024 года португалец повесил бутсы на гвоздь.

Ранее сообщалось о том, что Томас Мюллер мог продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер защитника
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Легенда Баварии мог перебраться в Казахстан. Условия были согласованы
Луиш Нани Манчестер Юнайтед свободный агент трансферы трансферы АПЛ Актобе чемпионат Казахстана по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18 января 2026, 18:52 9
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Теннис | 18 января 2026, 15:28 26
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»

Марта снялась с парного турнира Australian Open и начнет восстановление от травмы

Стала известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ
Футбол | 18.01.2026, 21:40
Стала известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ
Стала известна оценка Миколенко за сенсационную победу в АПЛ
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18.01.2026, 16:46
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46
Бокс
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем