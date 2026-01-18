Португальский вингер Луиш Нани станет футболистом «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал «AmanVibe».

По информации источника, 39-летний футболист продолжит карьеру в клубе из Казахстана. Стороны согласовали все условия контракта, срок соглашения рассчитан на один год. Также португалец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Казахстана.

Нани больше всего запомнился игрой за «Манчестер Юнайтед», также защищал цвета «Спортинга», «Фенербахче», «Валенсии», «Лацио», «Орландо Сити», «Венеции», «Мельбурн Виктори» и «Аданы Демирспор». Его последним профессиональным клубом была «Эштрелла», после которой он, несмотря на то, что россия напала на Украину, отправился играть в российскую медиа-лигу. 8 декабря 2024 года португалец повесил бутсы на гвоздь.

Ранее сообщалось о том, что Томас Мюллер мог продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.