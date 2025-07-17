Ровно 29 лет назад Роналдо стал игроком Барселоны
Сумма трансфера на тот момент составляла рекордные 15 млн евро
29 лет назад бразильский нападающий Роналдо официально был представлен как игрок испанской «Барселоны».
17 июля 1996 года Роналдо перешел из нидерландского «ПСВ» в состав «каталонцев» за рекордную на то время трансферную сумму – 15 млн евро.
В футболке «блауграны» бразилец провел всего один сезон, сыграв 49 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 13 результативных передач. Также в единственной кампании в составе «Барселоны» Роналдо выиграл трофей «Пичичи» и «Золотую бутсу»
22 июля 1997 года бразильский нападающий покинул «Барселону» и перешел в итальянский «Интер» за 26.5 млн евро.
ON THIS DAY: In 1996, Barcelona signed Ronaldo Nazario from PSV Eindhoven for a then world record transfer fee. ✍️— Squawka (@Squawka) July 17, 2025
He scored 47 goals in 49 games in his only season with the club, which was enough to win him the Pichichi and the Golden Shoe. 🏆 pic.twitter.com/zNzTwf4108
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчи горняков против Бешикташа пройдут 24 и 31 июля
Дерек Чисора хочет подраться за пояса WBO и IBF