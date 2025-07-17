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  4. Ровно 29 лет назад Роналдо стал игроком Барселоны
Испания
17 июля 2025, 22:15 |
574
0

Ровно 29 лет назад Роналдо стал игроком Барселоны

Сумма трансфера на тот момент составляла рекордные 15 млн евро

17 июля 2025, 22:15 |
574
0
Ровно 29 лет назад Роналдо стал игроком Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

29 лет назад бразильский нападающий Роналдо официально был представлен как игрок испанской «Барселоны».

17 июля 1996 года Роналдо перешел из нидерландского «ПСВ» в состав «каталонцев» за рекордную на то время трансферную сумму – 15 млн евро.

В футболке «блауграны» бразилец провел всего один сезон, сыграв 49 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 13 результативных передач. Также в единственной кампании в составе «Барселоны» Роналдо выиграл трофей «Пичичи» и «Золотую бутсу»

22 июля 1997 года бразильский нападающий покинул «Барселону» и перешел в итальянский «Интер» за 26.5 млн евро.

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ПСВ Барселона трансферы в этот день Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роналдо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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