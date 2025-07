Ровно 29 лет назад Роналдо стал игроком Барселоны

29 лет назад бразильский нападающий Роналдо официально был представлен как игрок испанской «Барселоны».

17 июля 1996 года Роналдо перешел из нидерландского «ПСВ» в состав «каталонцев» за рекордную на то время трансферную сумму – 15 млн евро.

В футболке «блауграны» бразилец провел всего один сезон, сыграв 49 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 13 результативных передач. Также в единственной кампании в составе «Барселоны» Роналдо выиграл трофей «Пичичи» и «Золотую бутсу»

22 июля 1997 года бразильский нападающий покинул «Барселону» и перешел в итальянский «Интер» за 26.5 млн евро.

ON THIS DAY: In 1996, Barcelona signed Ronaldo Nazario from PSV Eindhoven for a then world record transfer fee. ✍️



He scored 47 goals in 49 games in his only season with the club, which was enough to win him the Pichichi and the Golden Shoe. 🏆 pic.twitter.com/zNzTwf4108