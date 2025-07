Кристиана Джирелли установила интересный рекорд в матче чемпионата Европы

В матче четвертьфинала женского чемпионата Европы сборная Италии победила сборную Норвегии со счетом 2:1.

Сборная Италии впервые выиграла четвертьфинал крупного турнира (чемпионат мира или Европы) и вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 1997 года.

Кристиана Джирелли в возрасте 35 лет и 84 дня стала самой старшей игроком, которая забила более одного гола за европейскую сборную в матче на крупном турнире (чемпионат мира или Европы).

Джирелли имеет в своем активе уже 3 гола на нынешнем чемпионате Европы, а также 61 гол за сборную Италии в целом, что является третьим результатом в истории скуадры адзурры.

В полуфинальном матче сборная Италии сыграет с победителем пары Швеция – Англия.

Italy reach the Women's EURO semi-final for the first time since 1997 🇮🇹🗓️ pic.twitter.com/lEpH3J7FZI

35y 84d - Cristiana Girelli has become the oldest ever player to score more than once for a European nation in a single match at a major tournament (World Cup/EURO). Number. #WEURO2025 pic.twitter.com/ZxfNArpfCl