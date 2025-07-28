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Чемпионат Европы
28 июля 2025, 12:25 | Обновлено 28 июля 2025, 12:41
105
0

«Я прошла весь турнир с переломом». Бронз – про победу на чемпионате Европы

Английская футболистка не без проблем прошла дистанцию турнира

28 июля 2025, 12:25 | Обновлено 28 июля 2025, 12:41
105
0
«Я прошла весь турнир с переломом». Бронз – про победу на чемпионате Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Люси Бронз

Защитница сборной Англии Люси Бронз дала комментарий после победы в финале чемпионата Европы, в котором ее команда одоела Испанию в серии пенальти:

«Я прошла весь турнир с переломом большеберцовой кости, но никто об этом не знал, а сегодня я повредила колено на другой ноге. Поэтому после матча со Швецией девочки очень меня поддерживали, потому что мне было очень больно. Если это цена за то, чтобы играть за Англию, я готова ее заплатить. Это очень больно, но я собираюсь отпраздновать».

«Мы никогда не теряли веру в себя. Снаружи было много шума, но мы держались вместе. Два раза подряд дойти до дополнительного времени – это невероятно. Мы даем друг другу энергию, и то, что мы сделали сегодня это невероятно».

«Я не думаю, что мы слишком много думали о финале чемпионата мира (прим. – в котором сборная Англии уступила). Всегда бывает так: сначала они выигрывают, потом мы, потом они, так что сегодня была наша очередь.

«Выиграть в серии пенальти – это потрясающее чувство, но проиграть в серии пенальти – это самое ужасное чувство. Они (прим. – Испания) – отличные игроки и многого добились. Сегодня не их день, сегодня был день Англии».

Ранее сообщалось о том, что Испания и Англия определили победителя Евро.

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Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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