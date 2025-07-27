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Чемпионат Европы
27 июля 2025, 21:50 | Обновлено 27 июля 2025, 22:50
3346
5

Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро

Финал женского чемпионата Европы в футбольной лотерее выиграла Англия

27 июля 2025, 21:50 | Обновлено 27 июля 2025, 22:50
3346
5
Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 июля на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле состоялся финальный матч женского чемпионата Европы по футболу.

Сборная Англии в драматичной встрече одолела команду Испании в серии пенальти (1:1, пен. 3:1).

Основное и дополнительное время завершились ничейным результатом 1:1. На 25-й минуте испанская футболистка Мариона Кальдентей открыла счет, однако на 57-й минуте Алессия Руссо из Англии восстановила равновесие.

Серия послематчевых пенальти решила судьбу трофея. Англия реализовала 3 своих удара из 5, тогда как Испания сумела забить лишь 1 из 4.

Ранее в плей-офф Англия переиграла Швецию (2:2, пен. 3:2) и Италию (2:1 д.в.). Испания в 1/4 финала взяла верх над Швейцарией (2:0), в полуфинале одержала победу над Германией (1:0 д.в.)

Это второй подряд титул Англии на женских чемпионатах Европы. В финале женского ЧЕ-2022 Англия переиграла Германию (2:1 д.в.)

Количество трофеев на женском ЧЕ: Германия (8 титулов), Норвегия, Англия (по 2), Швеция, Нидерланды (по 1).

Чемпионат Европы 2025 по футболу

Финал, 27 июля 2025. Базель, Сент-Джейкоб Парк

Англия – Испания – 1:1 (пен. 3:1)

Голы: Алессия Руссо, 57 – Мариона Кальдентей, 25

Серия пенальти: Мид (не забила), Гихарро (0:1), Гринвуд (1:1), Кальдентей (не забила), Чарльз (2:1), Бонмати (не забила), Вильямсон (не забила), Паральюэло (не забила), Келли (3:1)

Англия: Хэмптон, Бронз (Чарльз, 106), Вильямсон, Картер, Гринвуд, Тун (Мид, 87), Уолш, Стэнвей (Клинтон, 115), Хэмп, Руссо (Агье­манг, 71), Джеймс (Келли, 41)

Испания: Коль, Батлье, Паредес, Александри, Кармона (Уааби, 106), Бонмати, Гихарро, Путельяс (Пина, 71), дель Кастильо (Паральюэло, 89), Эстер Гонсалес (Лопес, 89), Кальдентей

Предупреждения: Руссо, 58, Бронз, 59, Хэмп, 95

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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seregka1991
Є ті, хто хоч подивився повний матч з додатковим часом жіночого футболу?
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Александр Шевченко
Но Испания все равно будет считаться типа лучшей сборной мира по женскому футболу, только потому что они выиграли последний ЧМ, а это один из трех крупных турниров среди женских сборных. После этого их опустила Бразилия в полуфинале ОИ, а затем Германия добила в матче за бронзу. И вот тут снова типа "лучшая" сборная мира Испания обсыраеться в матче против Англии. Жаль, только что немки не смогли их добить в полуфинале из-за чудилы вратаря. До встречи на ЧМ, посмотрим как вы будете защищать свой титул там.
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0
mini.f
Англичанки должны на руках носить своего вратаря, девушка - чудо...
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0
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