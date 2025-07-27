Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро
Финал женского чемпионата Европы в футбольной лотерее выиграла Англия
Вечером 27 июля на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле состоялся финальный матч женского чемпионата Европы по футболу.
Сборная Англии в драматичной встрече одолела команду Испании в серии пенальти (1:1, пен. 3:1).
Основное и дополнительное время завершились ничейным результатом 1:1. На 25-й минуте испанская футболистка Мариона Кальдентей открыла счет, однако на 57-й минуте Алессия Руссо из Англии восстановила равновесие.
Серия послематчевых пенальти решила судьбу трофея. Англия реализовала 3 своих удара из 5, тогда как Испания сумела забить лишь 1 из 4.
Ранее в плей-офф Англия переиграла Швецию (2:2, пен. 3:2) и Италию (2:1 д.в.). Испания в 1/4 финала взяла верх над Швейцарией (2:0), в полуфинале одержала победу над Германией (1:0 д.в.)
Это второй подряд титул Англии на женских чемпионатах Европы. В финале женского ЧЕ-2022 Англия переиграла Германию (2:1 д.в.)
Количество трофеев на женском ЧЕ: Германия (8 титулов), Норвегия, Англия (по 2), Швеция, Нидерланды (по 1).
Чемпионат Европы 2025 по футболу
Финал, 27 июля 2025. Базель, Сент-Джейкоб Парк
Англия – Испания – 1:1 (пен. 3:1)
Голы: Алессия Руссо, 57 – Мариона Кальдентей, 25
Серия пенальти: Мид (не забила), Гихарро (0:1), Гринвуд (1:1), Кальдентей (не забила), Чарльз (2:1), Бонмати (не забила), Вильямсон (не забила), Паральюэло (не забила), Келли (3:1)
Англия: Хэмптон, Бронз (Чарльз, 106), Вильямсон, Картер, Гринвуд, Тун (Мид, 87), Уолш, Стэнвей (Клинтон, 115), Хэмп, Руссо (Агьеманг, 71), Джеймс (Келли, 41)
Испания: Коль, Батлье, Паредес, Александри, Кармона (Уааби, 106), Бонмати, Гихарро, Путельяс (Пина, 71), дель Кастильо (Паральюэло, 89), Эстер Гонсалес (Лопес, 89), Кальдентей
Предупреждения: Руссо, 58, Бронз, 59, Хэмп, 95
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