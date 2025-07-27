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Чемпионат Европы
27 июля 2025, 22:43 | Обновлено 27 июля 2025, 23:03
183
0

Англия – Испания – 1:1 (пен. 3:1). Серия пенальти в финале ЧЕ. Видео голов

Смотрите видеообзор финального поединке женского чемпионата Европы

27 июля 2025, 22:43 | Обновлено 27 июля 2025, 23:03
183
0
Англия – Испания – 1:1 (пен. 3:1). Серия пенальти в финале ЧЕ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 июля на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле состоялся финальный матч женского чемпионата Европы по футболу.

Сборная Англии в драматичной встрече одолела команду Испании в серии пенальти (1:1, пен. 3:1).

Основное и дополнительное время завершились ничейным результатом 1:1. На 25-й минуте испанская футболистка Мариона Кальдентей открыла счет, однако на 57-й минуте Алессия Руссо из Англии восстановила равновесие.

Серия послематчевых пенальти решила судьбу трофея. Англия реализовала 3 своих удара из 5, тогда как Испания сумела забить лишь 1 из 4.

Чемпионат Европы 2025 по футболу

Финал, 27 июля 2025. Базель, Сент-Джейкоб Парк

Англия – Испания – 1:1 (пен. 3:1)

Голы: Алессия Руссо, 57 – Мариона Кальдентей, 25

Серия пенальти: Мид (не забила), Гихарро (0:1), Гринвуд (1:1), Кальдентей (не забила), Чарльз (2:1), Бонмати (не забила), Вильямсон (не забила), Паральюэло (не забила), Келли (3:1)

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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