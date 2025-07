Сборная Испании после Евро стала лучшей сборной мира

Завершился очередной женский чемпионат Европы по футболу.

Сборная Испании, несмотря на поражение в финале, сумела стать лучшей командой в рейтинге ФИФА, опередив сборную США.

Победитель турнира, сборная Англии, занимает в рейтинге четвертое место.

Топ-10 женского рейтинга ФИФА

Правда, сборная Бразилии еще имеет шанс обойти Францию, ведь продолжает выступления на женском Копа Америка.

Сборная Украины занимает в рейтинге 36-е место (1629.85).

