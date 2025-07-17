Известные игроки Реала и Баварии появятся на обложке видеоигры EA Sports FC
Джуд Беллингем и Джамал Мусиала станут лицом популярной игры
Компания EA Sports представила обложку и трейлер новой серии игры EA Sports FC 26.
На обложке стандартного издания симулятора изображены Джуд Беллингем из «Реала» и Джамал Мусиала из «Баварии».
Бывший форвард сборной Швеции и Милана Златан Ибрагимович стал лицом обложки расширенного издания EA Sports FC 26.
Игра FC 26 выйдет 26 сентября, а Ultimate-версия будет доступна неделей ранее – 19 сентября.
ВИДЕО. Трейлер новой серии игры EA Sports FC 26
Roommates to Rivals to Cover Stars. @BellinghamJude and @JamalMusiala are side by side with the community on the #FC26 Standard Edition.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 16, 2025
See the full reveal today: https://t.co/5s9nHPPxcw pic.twitter.com/MHWSXG45L9
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