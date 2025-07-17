Известные игроки Реала и Баварии появятся на обложке видеоигры EA Sports FC

Компания EA Sports представила обложку и трейлер новой серии игры EA Sports FC 26.

На обложке стандартного издания симулятора изображены Джуд Беллингем из «Реала» и Джамал Мусиала из «Баварии».

Бывший форвард сборной Швеции и Милана Златан Ибрагимович стал лицом обложки расширенного издания EA Sports FC 26.

Игра FC 26 выйдет 26 сентября, а Ultimate-версия будет доступна неделей ранее – 19 сентября.

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ВИДЕО. Трейлер новой серии игры EA Sports FC 26