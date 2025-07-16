ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо
Максим Дячук завершил переход в «Лехию»
Гданьская «Лехия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука.
Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, прописана ли в соглашении опция выкупа.
В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сделало предложение по трансферу французского защитника Ахмеда Сидибе.
Kijów 🔄 Gdańsk pic.twitter.com/h9TK6nvUv7— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) July 16, 2025
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