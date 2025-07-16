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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 13:34 |
434
2

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо

Максим Дячук завершил переход в «Лехию»

16 июля 2025, 13:34 |
434
2
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца с Динамо
ФК Лехия. Максим Дячук (слева)

Гданьская «Лехия» официально объявила о подписании украинского центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, прописана ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сделало предложение по трансферу французского защитника Ахмеда Сидибе.

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Динамо Киев трансферы Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Максим Дячук
Дмитрий Вус Источник: ФК Лехия Гданьск
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Паша Мех
Ого... Нежданчик!!Макс удачи в новом клубе!!
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Sergiy
Центрбеков немає. Навіщо його було продавати? Трохи дивно
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