Уехал в Испанию. Вратарь Карпат покинул львовян

Как стало известно Sport.ua, вратарь «Карпат» Яков Кинарейкин 15 июля попрощался с командой на сборах в Австрии и сегодня отправился в Испанию, где собирается продолжить карьеру в клубе Ла Лиги – «Вильярреале».

По имеющейся информации, задержка связана исключительно с прохождением медосмотра украинцем.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кинарейкина в 700 тысяч евро, и «Карпаты» могут хорошо заработать, ведь год назад он приехал во Львов в статусе свободного агента.

Если этот переход состоится, то у «Карпат» могут возникнуть проблемы с позицией голкипера. Ведь Александра Кемкина львовяне отдали в аренду «Кривбассу», и у «летнего» новичка Андрея Клищука остался только один дублер – юный Назар Домчак.