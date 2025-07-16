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Испания
16 июля 2025, 10:55 | Обновлено 16 июля 2025, 11:00
1563
0

Уехал в Испанию. Вратарь Карпат покинул львовян

У «Карпат» могут возникнуть проблемы с позицией вратаря

16 июля 2025, 10:55 | Обновлено 16 июля 2025, 11:00
1563
0
Уехал в Испанию. Вратарь Карпат покинул львовян
ФК Карпаты. Яков Кинарейкин

Как стало известно Sport.ua, вратарь «Карпат» Яков Кинарейкин 15 июля попрощался с командой на сборах в Австрии и сегодня отправился в Испанию, где собирается продолжить карьеру в клубе Ла Лиги – «Вильярреале».

По имеющейся информации, задержка связана исключительно с прохождением медосмотра украинцем.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кинарейкина в 700 тысяч евро, и «Карпаты» могут хорошо заработать, ведь год назад он приехал во Львов в статусе свободного агента.

Если этот переход состоится, то у «Карпат» могут возникнуть проблемы с позицией голкипера. Ведь Александра Кемкина львовяне отдали в аренду «Кривбассу», и у «летнего» новичка Андрея Клищука остался только один дублер – юный Назар Домчак.

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Вильярреал трансферы Карпаты Львов трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Яков Кинарейкин инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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