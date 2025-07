Единственный обладатель ЗМ в Серии А. Основные цифры карьеры Луки Модрича

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич официально стал игроком итальянского «Милана».

В текущем сезоне в составе «сливочных» хорват провел 57 матчей и был причастен к 13 голам команды (4 Г + 9 А) – его вторая лучшая кампания по количеству результативных действий. Больше голов с участием Модрича в испанской команде было только в сезоне 2021/22 (15).

За свою профессиональную карьеру Лука успел выступить в составе трех клубов:

На клубном уровне хорват завоевал 35 трофеев:

Важнейшей личной наградой в карьере Луки стал «Золотой мяч» 2018 года

57+13 - Luka #Modrić is the only #BallonDOr winner currently in #SerieA. In all-comps 2024/25, he set his season-high number of appearances for Real Madrid (57) and was involved in 13 goals (4G+9A - for Los Blancos, only in 2021/22 he took part in more goals, 15). Aura. pic.twitter.com/8x5fR1sEdd