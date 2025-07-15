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  4. Единственный обладатель ЗМ в Серии А. Основные цифры карьеры Луки Модрича
Италия
15 июля 2025, 20:32 |
159
0

Единственный обладатель ЗМ в Серии А. Основные цифры карьеры Луки Модрича

Хорватский хавбек стал игроком «Милана»

15 июля 2025, 20:32 |
159
0
Единственный обладатель ЗМ в Серии А. Основные цифры карьеры Луки Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич официально стал игроком итальянского «Милана».

В текущем сезоне в составе «сливочных» хорват провел 57 матчей и был причастен к 13 голам команды (4 Г + 9 А) – его вторая лучшая кампания по количеству результативных действий. Больше голов с участием Модрича в испанской команде было только в сезоне 2021/22 (15).

За свою профессиональную карьеру Лука успел выступить в составе трех клубов:

  • Реал Мадрид: 597 матчей, 43 гола, 95 ассистов
  • Тоттенхэм: 160 матчей, 17 голов, 24 ассиста
  • Динамо Загреб: 85 матчей, 29 голов, 21 ассист

На клубном уровне хорват завоевал 35 трофеев:

  • Лига чемпионов (6)
  • Суперкубок УЕФА (6)
  • Чемпионат Испании (4)
  • Кубок Испании (2)
  • Суперкубок Испании (5)
  • Чемпионат Хорватии (3)
  • Кубок Хорватии (2)
  • Суперкубок Хорватии
  • Клубный чемпионат мира (5)
  • Межконтинентальный кубок

Важнейшей личной наградой в карьере Луки стал «Золотой мяч» 2018 года

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Милан трансферы Лука Модрич Реал Мадрид статистика Тоттенхэм Динамо Загреб
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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