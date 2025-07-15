Единственный обладатель ЗМ в Серии А. Основные цифры карьеры Луки Модрича

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич официально стал игроком итальянского «Милана».

В текущем сезоне в составе «сливочных» хорват провел 57 матчей и был причастен к 13 голам команды (4 Г + 9 А) – его вторая лучшая кампания по количеству результативных действий. Больше голов с участием Модрича в испанской команде было только в сезоне 2021/22 (15).

За свою профессиональную карьеру Лука успел выступить в составе трех клубов:

Реал Мадрид: 597 матчей, 43 гола, 95 ассистов

Тоттенхэм: 160 матчей, 17 голов, 24 ассиста

Динамо Загреб: 85 матчей, 29 голов, 21 ассист

На клубном уровне хорват завоевал 35 трофеев:

Лига чемпионов (6)

Суперкубок УЕФА (6)

Чемпионат Испании (4)

Кубок Испании (2)

Суперкубок Испании (5)

Чемпионат Хорватии (3)

Кубок Хорватии (2)

Суперкубок Хорватии

Клубный чемпионат мира (5)

Межконтинентальный кубок

Важнейшей личной наградой в карьере Луки стал «Золотой мяч» 2018 года