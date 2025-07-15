Единственный обладатель ЗМ в Серии А. Основные цифры карьеры Луки Модрича
Хорватский хавбек стал игроком «Милана»
Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич официально стал игроком итальянского «Милана».
В текущем сезоне в составе «сливочных» хорват провел 57 матчей и был причастен к 13 голам команды (4 Г + 9 А) – его вторая лучшая кампания по количеству результативных действий. Больше голов с участием Модрича в испанской команде было только в сезоне 2021/22 (15).
За свою профессиональную карьеру Лука успел выступить в составе трех клубов:
- Реал Мадрид: 597 матчей, 43 гола, 95 ассистов
- Тоттенхэм: 160 матчей, 17 голов, 24 ассиста
- Динамо Загреб: 85 матчей, 29 голов, 21 ассист
На клубном уровне хорват завоевал 35 трофеев:
- Лига чемпионов (6)
- Суперкубок УЕФА (6)
- Чемпионат Испании (4)
- Кубок Испании (2)
- Суперкубок Испании (5)
- Чемпионат Хорватии (3)
- Кубок Хорватии (2)
- Суперкубок Хорватии
- Клубный чемпионат мира (5)
- Межконтинентальный кубок
Важнейшей личной наградой в карьере Луки стал «Золотой мяч» 2018 года
57+13 - Luka #Modrić is the only #BallonDOr winner currently in #SerieA. In all-comps 2024/25, he set his season-high number of appearances for Real Madrid (57) and was involved in 13 goals (4G+9A - for Los Blancos, only in 2021/22 he took part in more goals, 15). Aura. pic.twitter.com/8x5fR1sEdd— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне ищут клуб для Алексея Гусева
Марти Сифуэнтес станет новым тренером «Лестера»