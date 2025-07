ВИДЕО. Ровно 7 лет назад сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира

7 лет назад сборная Франции во второй раз в своей истории завоевала трофей чемпионата мира.

15 июля 2018 года состоялся финальный поединок чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии. Встреча завершилась результативной победой «синих» со счетом 4:2.

В составе французов забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Поль Погба, Килиан Мбаппе, а также Марио Манджукич, который забил автогол. За Хорватию голы забили Иван Перишич и Манджукич.

На пути к финалу «синие» обыграли сборные Австралии (2:1), Перу (1:0), Аргентины (4:3), Уругвая (2:0) и Бельгии (1:0). Единственной встречей, в которой французы не смогли одержать победу стал матч против сборной Дании (0:0).

ВИДЕО. Франция – Хорватия. Финал чемпионата мира 2018

#OTD in 2018, France won the FIFA World Cup for the second time by overcoming Croatia's bold challenge in a thrilling final in Moscow's Luzhniki Stadium 🏆⭐️⭐️



🇫🇷 France 4-2 Croatia 🇭🇷#FIFAWorldCup #FRACRO | July 15, 2018pic.twitter.com/hOdTlpH50T