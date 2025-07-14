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Украина. Первая лига
14 июля 2025, 14:14 |
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Ворскла хочет избежать разбирательств в Палате споров УАФ

Полтавский клуб будет вести переговоры с футболистами по долгам

14 июля 2025, 14:14 |
110
0
Ворскла хочет избежать разбирательств в Палате споров УАФ
ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне бюджет полтавской «Ворсклы» в Первой лиге не будет входить в топ-3 этого дивизиона.

По имеющейся информации, зарплата футболистов полтавчан будет в пределах от 40 до 80 тысяч гривен.

Клубное руководство полтавчан сейчас сосредоточено на переговорах с уже бывшими игроками на предмет четко определенных сроков возврата задолженностей по зарплате за прошлый сезон. Это делается для того, чтобы избежать разбирательств в Палате споров УАФ.

Новый сезон «Ворскла» начнет с новым главным тренером – Александром Бабичем, который до недавнего времени был спортивным директором «Черноморца».

Ранее мы сообщали, что лидер «Ворсклы» перешел в чемпионат Румынии.

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Ворскла Полтава финансы зарплаты долги Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Палата по разрешению споров УАФ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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