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Испания
12 июля 2025, 09:29 | Обновлено 12 июля 2025, 09:36
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Остался год. Барселона ведет переговоры с 80-миллионным полузащитником

Испанский гранд намерен продлить контракт с Френки де Йонгом

12 июля 2025, 09:29 | Обновлено 12 июля 2025, 09:36
770
0
Остался год. Барселона ведет переговоры с 80-миллионным полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Каталонская «Барселона» ведет переговоры по продлению контракта с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд намерен продвинуться в переговорах с 28-летним футболистом. Обе стороны хотят подписать новое соглашение как можно скорее.

Действующее соглашение между де Йонгом и «Барселоной» истекает 30 июня 2026 года. Летом 2019 нидерландец перешел из «Аякса» в «Барселону» за 86 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг провел 46 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Барселоны» назвал футболиста. которому отдал бы «Золотой мяч».

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Френки де Йонг Барселона Фабрицио Романо продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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