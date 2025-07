Остался год. Барселона ведет переговоры с 80-миллионным полузащитником

Каталонская «Барселона» ведет переговоры по продлению контракта с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд намерен продвинуться в переговорах с 28-летним футболистом. Обе стороны хотят подписать новое соглашение как можно скорее.

Действующее соглашение между де Йонгом и «Барселоной» истекает 30 июня 2026 года. Летом 2019 нидерландец перешел из «Аякса» в «Барселону» за 86 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг провел 46 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами.

