Вингер Реала сменит клуб. Соглашение достигнуто, Фабрицио Романо подтвердил

Испанский вингер мадридского «Реала» Виктор Муньос станет игроком «Осасуны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 21-летнего футболиста. Сумма перехода составит 6 миллионов евро + 50 процентов от будущего трансфера игрока.

В прошедшем сезоне Виктор Муньос лишь 4 матча в составе взрослой команды «сливочных», результативными действиями не отличился. За молодежную команд испанского гранда вингер провел 34 матча, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» пригрозил трансферами звездам клуба.

