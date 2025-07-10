Вингер Реала сменит клуб. Соглашение достигнуто, Фабрицио Романо подтвердил
Виктор Муньос станет игроком «Осасуны»
Испанский вингер мадридского «Реала» Виктор Муньос станет игроком «Осасуны», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 21-летнего футболиста. Сумма перехода составит 6 миллионов евро + 50 процентов от будущего трансфера игрока.
В прошедшем сезоне Виктор Муньос лишь 4 матча в составе взрослой команды «сливочных», результативными действиями не отличился. За молодежную команд испанского гранда вингер провел 34 матча, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» пригрозил трансферами звездам клуба.
🚨🔴🔵 EXCL: Osasuna agree deal to sign 21 year old winger Victor Muñoz from Real Madrid, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025
Understand fee will be €6m with Real Madrid including 50% sell-on clause as part of the deal. pic.twitter.com/VxdzXbYnoA
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