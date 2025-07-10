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  4. Вингер Реала сменит клуб. Соглашение достигнуто, Фабрицио Романо подтвердил
Испания
10 июля 2025, 17:37 |
1041
1

Вингер Реала сменит клуб. Соглашение достигнуто, Фабрицио Романо подтвердил

Виктор Муньос станет игроком «Осасуны»

10 июля 2025, 17:37 |
1041
1
Вингер Реала сменит клуб. Соглашение достигнуто, Фабрицио Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Муньос

Испанский вингер мадридского «Реала» Виктор Муньос станет игроком «Осасуны», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 21-летнего футболиста. Сумма перехода составит 6 миллионов евро + 50 процентов от будущего трансфера игрока.

В прошедшем сезоне Виктор Муньос лишь 4 матча в составе взрослой команды «сливочных», результативными действиями не отличился. За молодежную команд испанского гранда вингер провел 34 матча, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» пригрозил трансферами звездам клуба.

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Реал Мадрид Фабрицио Романо Осасуна трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Victor673256ua
Добре що не тримають молодого футболіста, якщо зараз на нього не розрахоаують
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